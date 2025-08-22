الأسهم الصينية تسجل أداء لافتا في الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تسجل أداء لافتا في الأسواق العالمية
عمان 22 آب (بترا)- سجلت الأسهم في الصين أداءً لافتاً في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، إذ أنهى مؤشر الأسهم المحلية أسبوعه الأقوى منذ أوائل تشرين الثاني، مدفوعاً بموجة صعود واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات.
وقفز مؤشر قطاع التكنولوجيا في البر الرئيسي بأكثر من 8 بالمئة بفضل المكاسب الكبيرة لشركات تصنيع الرقائق مثل "كامبريكون تكنولوجيز" و"هيجون إنفورميشن تكنولوجي"، فيما صعد مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 2.1 بالمئة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى أكثر من 4 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
واكتسبت الأسهم الصينية زخماً في الأسابيع الأخيرة مع توجه المستثمرين المحليين الأثرياء إلى التحول من السندات إلى الأسهم في ظل بيئة العوائد المنخفضة محلياً. وبلغ أحد مؤشرات الأسهم المدرجة في شنغهاي أعلى مستوى له في عقد.
وصاحب الصعود ارتفاع في أحجام التداول واتساع قاعدة المشاركة، إذ يتم تداول نحو 90 بالمئة من الأسهم فوق متوسطاتها المتحركة لـ50 يوماً.
كما قفزت أسهم شركات الرقائق الصينية المدرجة في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إذ ارتفعت أسهم "هوا هونغ لأشباه الموصلات" بنحو 18 بالمئة، بينما صعدت "شنغهاي فودان مايكروإلكترونيكس" بأكثر من 6 بالمئة.
22/08/2025 14:19:14
