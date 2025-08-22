الأسهم الصينية تسجل أداء لافتا في الأسواق العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آب (بترا)- سجلت الأسهم في الصين أداءً لافتاً في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، إذ أنهى مؤشر الأسهم المحلية أسبوعه الأقوى منذ أوائل تشرين الثاني، مدفوعاً بموجة صعود واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات.

وقفز مؤشر قطاع التكنولوجيا في البر الرئيسي بأكثر من 8 بالمئة بفضل المكاسب الكبيرة لشركات تصنيع الرقائق مثل "كامبريكون تكنولوجيز" و"هيجون إنفورميشن تكنولوجي"، فيما صعد مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 2.1 بالمئة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى أكثر من 4 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

واكتسبت الأسهم الصينية زخماً في الأسابيع الأخيرة مع توجه المستثمرين المحليين الأثرياء إلى التحول من السندات إلى الأسهم في ظل بيئة العوائد المنخفضة محلياً. وبلغ أحد مؤشرات الأسهم المدرجة في شنغهاي أعلى مستوى له في عقد.

وصاحب الصعود ارتفاع في أحجام التداول واتساع قاعدة المشاركة، إذ يتم تداول نحو 90 بالمئة من الأسهم فوق متوسطاتها المتحركة لـ50 يوماً.

كما قفزت أسهم شركات الرقائق الصينية المدرجة في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إذ ارتفعت أسهم "هوا هونغ لأشباه الموصلات" بنحو 18 بالمئة، بينما صعدت "شنغهاي فودان مايكروإلكترونيكس" بأكثر من 6 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

22/08/2025 14:19:14





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولا بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص في غزة عالقون بمجا فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسي 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأق الأسهم الصينية تسجل أداء لافتا في الأسواق العالمعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة