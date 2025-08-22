فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا

فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا
موسكو 22 آب (بترا)- أعلنت سلطات النقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد الدولي لأسباب أمنية تتعلق بالسلامة العامة لحركة الطيران والركاب.
وذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي في بيان صحفي :"لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية والركاب تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الرحلات الجوية في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد، وسيتم الإعلان عن استئناف حركة الطيران في حين زوال الأسباب التي تتعلق بسلامة حركة الطيران".
22/08/2025 14:40:56
