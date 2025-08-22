فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 22 آب (بترا)- أعلنت سلطات النقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد الدولي لأسباب أمنية تتعلق بالسلامة العامة لحركة الطيران والركاب.

وذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي في بيان صحفي :"لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية والركاب تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الرحلات الجوية في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد، وسيتم الإعلان عن استئناف حركة الطيران في حين زوال الأسباب التي تتعلق بسلامة حركة الطيران".

