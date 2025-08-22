الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

لندن 22 آب (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.03 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وجرى تداول الإسترليني اليوم عند 1.34117 دولار، فيما حقق ارتفاعاً محدودا أمام اليورو بنسبة 0.10 بالمئة، حيث بلغ سعره 1.15648 يورو. --(بترا) رش/م د/أس 22/08/2025 14:43:29

