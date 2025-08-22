الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار
لندن 22 آب (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.03 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.
وجرى تداول الإسترليني اليوم عند 1.34117 دولار، فيما حقق ارتفاعاً محدودا أمام اليورو بنسبة 0.10 بالمئة، حيث بلغ سعره 1.15648 يورو.
22/08/2025 14:43:29
