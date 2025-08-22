45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آب (بترا)- أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/08/2025 14:25:34