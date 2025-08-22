بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص في غزة عالقون بمجاعة

بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص في غزة عالقون بمجاعة
عمان 22 آب (بترا)- حذر بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية، من أن نصف مليون شخص في قطاع غزة عالقون بمجاعة، وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي) اليوم الجمعة.
وأعربت المنظمات الأممية عن قلقها من "التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة؛ لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين"، داعية إلى "ضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية".
وشددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
22/08/2025 14:42:15
