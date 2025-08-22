بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص في غزة عالقون بمجاعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آب (بترا)- حذر بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية، من أن نصف مليون شخص في قطاع غزة عالقون بمجاعة، وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي) اليوم الجمعة.

وأعربت المنظمات الأممية عن قلقها من "التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة؛ لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين"، داعية إلى "ضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية".

وشددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

22/08/2025 14:42:15