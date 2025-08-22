غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وفشلٌ للإنسانية

غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وفشلٌ للإنسانية
عمان 22 آب (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "في الوقت الذي يبدو فيه أن الكلمات قد استنفدت لوصف الجحيم القائم في قطاع غزة، تضاف كلمة جديدة: المجاعة". وأشار إلى أن "الأمر ليس سرا، إنها كارثة من صنع الإنسان وفشل للإنسانية".
وفي بيان نشر على مدونة (إكس) اليوم الجمعة، بعد تأكيد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للمجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها لأول مرة، كتب غوتيريش، أن "المجاعة لا تقتصر على الغذاء؛ إنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان. الناس يتضورون جوعا. الأطفال يموتون. ومن يقع على عاتقهم واجب التصرف يفشلون".
وذكر السكرتير الأممي، أن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، عليها التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان إمدادات الغذاء والدواء للسكان". وأوضح أنه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الوضع دون عقاب".
وخلص غوتيريش إلى القول: "كفى أعذارا"، مشيرا الى أن "وقت التحرك ليس غدا، بل الآن"، لذا "نحتاج إلى وقف إطلاق النار حالا، الإفراج عن جميع الرهائن فورا ووصول إنساني كامل وغير مقيد".
