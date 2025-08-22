غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وفشلٌ للإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آب (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "في الوقت الذي يبدو فيه أن الكلمات قد استنفدت لوصف الجحيم القائم في قطاع غزة، تضاف كلمة جديدة: المجاعة". وأشار إلى أن "الأمر ليس سرا، إنها كارثة من صنع الإنسان وفشل للإنسانية".

وفي بيان نشر على مدونة (إكس) اليوم الجمعة، بعد تأكيد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للمجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها لأول مرة، كتب غوتيريش، أن "المجاعة لا تقتصر على الغذاء؛ إنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان. الناس يتضورون جوعا. الأطفال يموتون. ومن يقع على عاتقهم واجب التصرف يفشلون".

وذكر السكرتير الأممي، أن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، عليها التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان إمدادات الغذاء والدواء للسكان". وأوضح أنه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الوضع دون عقاب".

وخلص غوتيريش إلى القول: "كفى أعذارا"، مشيرا الى أن "وقت التحرك ليس غدا، بل الآن"، لذا "نحتاج إلى وقف إطلاق النار حالا، الإفراج عن جميع الرهائن فورا ووصول إنساني كامل وغير مقيد".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/08/2025 14:08:12