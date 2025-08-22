القبض على الرئيس السريلانكي السابق فيكريمسينجي

القبض على الرئيس السريلانكي السابق فيكريمسينجي
ذكرت قناة آدا ديرانا التلفزيونية في سريلانكا أن إدارة التحقيقات الجنائية ألقت القبض على رئيس سريلانكا السابق رانيل فيكريمسينجي اليوم الجمعة على صلة باتهامات حول إساءة استخدام أموال الدولة.
وأضاف تقرير القناة أن مكتب إدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة كولومبو احتجز فيكريمسينجي (76 عاما) لتسجيل إفادة في تحقيق حول زيارته إلى لندن لحضور حفل تخرج زوجته.
ولم يؤكد متحدث باسم الشرطة السريلانكية بعد مسألة إلقاء القبض على الرئيس السابق في حين لم يرد مكتب فيكريمسينجي على طلب من رويترز للتعليق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.
وشغل فيكريمسينجي، الذي كان يمتهن المحاماة وتولى رئاسة وزراء سريلانكا ست مرات، منصب الرئيس في عام 2022 خلال أزمة مالية حادة عانى منها هذا البلد.
