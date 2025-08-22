  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القبض على الرئيس السريلانكي السابق فيكريمسينجي

2025-08-22 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت قناة آدا ديرانا التلفزيونية في سريلانكا أن إدارة التحقيقات الجنائية ألقت القبض على رئيس سريلانكا السابق رانيل فيكريمسينجي اليوم الجمعة على صلة باتهامات حول إساءة استخدام أموال الدولة.

وأضاف تقرير القناة أن مكتب إدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة كولومبو احتجز فيكريمسينجي (76 عاما) لتسجيل إفادة في تحقيق حول زيارته إلى لندن لحضور حفل تخرج زوجته.

ولم يؤكد متحدث باسم الشرطة السريلانكية بعد مسألة إلقاء القبض على الرئيس السابق في حين لم يرد مكتب فيكريمسينجي على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.

وشغل فيكريمسينجي، الذي كان يمتهن المحاماة وتولى رئاسة وزراء سريلانكا ست مرات، منصب الرئيس في عام 2022 خلال أزمة مالية حادة عانى منها هذا البلد.

MENAFN22082025000110011019ID1109963168

