متجر ميلز أون مي الإلكتروني يطلق مجموعته الجديدة بروتين+ لعشّاق اللياقة البدنية
دبي، الإمارات العربية المتحدة 21 أغسطس 2025: أعلن متجر ميلز أون مي الإلكتروني إطلاقه مجموعته الجديدة بروتين+ والمختصة بالطعام الصحي عالي البروتين والمتوازن السعرات الحرارية والمصمم لتعزيز الأداء. تعتبر هذه الخطة الغذائية متفردةً بحقّ لقدرتها على مواكبة جميع مراحل اليوم سواء في النادي الرياضي أو أثناء الأيام المليئة بتفاصيل العمل مع ضمان اعتمادها من اختصاصيين تغذية، والمقدرة على احتساب السعرات الحرارية، وغناها بالبروتين، واحتوائها على أطباق عالمية متميزة.
كل طبق في قائمة بروتين+ مستوحى من نكهات حول العالم، ويضم خيارات شهية مثل ستروغانوف مع تالياتيلي بالفطر البري، وكاليفورنيا بريزد بيف مع تشيلي بيكل والخضار وصلصة بوفالو، وبيري-بيري تشيكن مع البطاطا والجزر المشوي، مع إمكانية اختيار الدجاج أو اللحم البقري أو السمك، فضلاً عن ضمان أن كل وجبة تحتوي على الأقل 50 جرام بروتين و500 إلى 600 سعرة حرارية.
ما يميّز قائمة بروتين+ ليس فقط فائدتها الغذائية، بل أيضاً كيف تتناغم مع أسلوب حياة كل شخص، وهي مصممة بعناية لدعم بناء العضلات الخالية من الدهون، والحفاظ عليها، أو فقدان الوزن تباعاً، مع أثر يساعد على إصلاح العضلات، وكل ذلك بنكهات لا مثيل لها. وفضلاً عن ذلك تصل الوجبات إلى باب المنزل مع خطط أسبوعية تبدأ من 570 درهم وخيارات شهرية من 2040 درهم لوجبتين ووجبة خفيفة يومياً على مدار 6 أيام.
إنّ خطة بروتين+ ليست مجرد خطة بروتين تقليدية، بل هي خطة تحفيزية وداعمة لمن يتدربون بجد، ويعيشون حياتهم بكامل طاقاتهم، ويرغبون في طعام صحي ومتوازن. احصلوا اليوم على هذه الخطة المميزة عبر
الموعد: متوفرة اليوم
العرض: خطة وجبات عالية البروتين، محسوبة السعرات، ومتوازنة ومعتمدة من أخصائيين تغذية
السعر: خطة أسبوعية تبدأ من 570 درهم (وجبتان ووجبة خفيفة يومياً، يتم التوصيل مرة واحدة)؛ خطة شهرية تبدأ من 2040 درهم.
