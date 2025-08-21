أجمل أجواء الخريف و”الصرب” مع أليلا حينو مرباط

بين بحر العرب وجبال ظفار، يقدم منتجع أليلا حينو مرباط ملاذاً هادئاً حيث تحل النسمات الباردة مكان الحرارة المرتفعة، وتلتقي الطبيعة بتجربتين موسميتين متمايزتين في غضون أسابيع. يمكن للضيوف الاستمتاع بحيوية الخريف النابضة قبل أن ينقشع الضباب معلناً قدوم موسم الصرب – حيث تصفو السماء، وتلين أشعة الشمس، فيما تحتفظ الطبيعة بخضرتها الموسمية.

