أجمل أجواء الخريف و”الصرب” مع أليلا حينو مرباط

أجمل أجواء الخريف و”الصرب” مع أليلا حينو مرباط
بين بحر العرب وجبال ظفار، يقدم منتجع أليلا حينو مرباط ملاذاً هادئاً حيث تحل النسمات الباردة مكان الحرارة المرتفعة، وتلتقي الطبيعة بتجربتين موسميتين متمايزتين في غضون أسابيع. يمكن للضيوف الاستمتاع بحيوية الخريف النابضة قبل أن ينقشع الضباب معلناً قدوم موسم الصرب – حيث تصفو السماء، وتلين أشعة الشمس، فيما تحتفظ الطبيعة بخضرتها الموسمية.
