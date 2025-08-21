  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أجمل أجواء الخريف و”الصرب” مع أليلا حينو مرباط

2025-08-21 08:13:51
(MENAFN- Asdaf News) بينما تعيش معظم دول مجلس التعاون الخليجي ذروة حرارة الصيف، تشهد السواحل الجنوبية لعُمان تحولها الأكثر سحراً. لقد حلّ الخريف، ومعه تحولت محافظة ظفار إلى عالم من الأودية الضبابية، والتلال الخضراء الزمردية، والشلالات المتدفقة. وللمسافرين الباحثين عن طريقة منعشة وفريدة لقضاء ما تبقى من صيفهم، يوفر منتجع أليلا حينو مرباط قاعدة هادئة لاستكشاف جمال الخريف الأخضر ومشاهدة الوصول الهادئ لموسم الصرب.

بين بحر العرب وجبال ظفار، يقدم منتجع أليلا حينو مرباط ملاذاً هادئاً حيث تحل النسمات الباردة مكان الحرارة المرتفعة، وتلتقي الطبيعة بتجربتين موسميتين متمايزتين في غضون أسابيع. يمكن للضيوف الاستمتاع بحيوية الخريف النابضة قبل أن ينقشع الضباب معلناً قدوم موسم الصرب – حيث تصفو السماء، وتلين أشعة الشمس، فيما تحتفظ الطبيعة بخضرتها الموسمية.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

