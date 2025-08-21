“ليلي” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 مع زيادة توجيهها المالي

“ليلي” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 مع زيادة توجيهها المالي
النتائج المالية المعلنة للربع الثاني 2025
في الربع الثاني من عام 2025، بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 15.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات بنسبة 42%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 6% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وسجلت إيرادات المنتجات الرئيسية نمواً بمقدار 10.40 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بعقاري مونجارو وزيبباوند.
وارتفعت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة 38% لتصل إلى 10.81 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 46%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 8% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وجاء النمو في الولايات المتحدة والانخفاض في الأسعار المحققة بشكل رئيسي نظراً لزيادة مبيعات عقاري مونجارو وزيبباوند.
وارتفعت الإيرادات خارج الولايات المتحدة بنسبة 37% لتصل إلى 4.74 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 35%، وبالتأثير الإيجابي بنسبة 3% على أسعار الصرف الأجنبي بدرجة أقل، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض بنسبة 1% بسبب انخفاض الأسعار المحققة. وجاءت الزيادة في حجم المبيعات خارج الولايات المتحدة بشكل أساسي بفضل دواء مونجارو.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 44% ليصل إلى 13.11 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. وبلغ إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات 84.3%، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية. وقد نتجت هذه الزيادة في نسبة إجمالي الربح أساساً عن تحسن تكاليف الإنتاج والمزيج الإيجابي للمنتجات، قابله جزئياً انخفاض في الأسعار الفعلية المحققة.
وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 23% لتصل إلى 3.34 مليار دولار، وهو ما يمثل 21.4% من الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى استمرار الاستثمارات في مجموعة أبحاث الشركة في المراحل المبكرة والمتقدمة.
وارتفعت تكاليف التسويق والمبيعات والتكاليف الإدارية بنسبة 30% لتصل إلى 2.75 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وجاء ذلك بشكل رئيسي نظراً للجهود الترويجية التي تدعم عمليات إطلاق المنتجات الحالية المستقبلية.
ولم يتم تسجيل أي انخفاض في قيمة الأصول أو تكاليف إعادة الهيكلة أو أي رسوم خاصة أخرى في الربع الثاني من عام 2025. أما في الربع الثاني من عام 2024، فقد تم تسجيل رسوم بقيمة 435.0 مليون دولار، وكانت متعلقة بدعوى قضائية.
وبلغ معدل الضريبة الفعلي 16.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بمعدل 15.6% في ذات الفترة من العام السابق. ويعكس معدل الضريبة الأقل في عام 2024 الأثر الضريبي الإيجابي لانخفاض قيمة الأصول وإعادة الهيكلة والرسوم الخاصة الأخرى في الربع الثاني من عام 2024.
وفي الربع الثاني من عام 2025، بلغ صافي الدخل 5.66 مليار دولار وأرباح السهم الواحد 6.29 دولار مقارنةً بصافي دخل قدره 2.97 مليار دولار وأرباح السهم الواحد 3.28 دولار في الربع الثاني من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد في ثاني ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة بقيمة 0.14 دولار.
نتائج الربع الثاني على أساس على أساس معدل
بناءً على النتائج على أساس معدّل، ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 43% ليصل إلى 13.23 مليار دولار. وارتفع أيضاً هامش الربح الإجمالي كنسبة من الإيرادات بمعدل 85.0%، بزيادة قدرها 3.0 نقطة مئوية. وجاءت الزيادة في هامش الربح الإجمالي مدفوعة بتحسن تكلفة الإنتاج ومزيج المنتجات الإيجابي، والذي قابله جزئياً انخفاض في الأسعار المحققة.
وبلغت نتائج صافي الدخل وأرباح السهم الواحد على معدّل خلال الربع الثاني من عام 2025، 5.68 مليار دولار و6.31 دولار على التوالي، مقارنة بـ 3.54 مليار دولار و3.92 دولار في ذات الفترة من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة في ثاني ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة بقيمة 0.14 دولار.
أبرز مصادر الإيرادات المختارة
مونجارو
في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار مونجارو بنسبة 68% لتصل إلى 5.20 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 3.30 مليار دولار، بزيادة قدرها 37%، ما يعكس استمرار الطلب القوي، رغم تأثرها جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد ارتفعت إلى 1.90 مليار دولار مقارنةً بـ 677.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات، بما في ذلك دخول أسواق جديدة.
زيبباوند
في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات زيبباوند في الولايات المتحدة بنسبة 172% لتصل إلى 3.38 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.23 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب، رغم تأثر الإيرادات جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة.
فيرزينو
في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار فيرزينو بنسبة 12% لتصل إلى 1.49 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 929.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 8%، مدفوعة بارتفاع الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد بلغت 560.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 19%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات.
التوجيه المالي لعام 2025
قامت الشركة بزيادة توجيهها للعام بأكمله لتتراوح الإيرادات بين 60.0 مليار دولار و62.0 مليار دولار، ويعزى ذلك أساساً إلى الأداء القوي للأعمال الأساسية عبر محفظة الشركة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
ومن المتوقع الآن أن يتراوح هامش الأداء بين 42.0% و43.5% على أساس القوائم المالية المعلنة، وبين 43.0% و44.5% على أساس معدّل، ويعكس كلا النطاقين الزيادة في توجيه الإيرادات.
أما بالنسبة للإيرادات (أو المصروفات) الأخرى على أساس القوائم المالية المعلنة، فمن المتوقع الآن أن تكون بين 750 مليون دولار و650 مليون دولار، وذلك نتيجة انخفاض صافي الخسائر في الاستثمارات في الأوراق المالية، ولا تزال التوقعات تشير إلى أن تكون المصروفات في نطاق يتراوح بين 700 مليون دولار و600 مليون دولار على أساس معدّل.
وارتفع تقدير معدل الضريبة الفعلي لعام 2025 على أساس القوائم المالية المعلنة من نحو 17% إلى 19%، ويعكس ذلك رسوماً متوقعة في الربع الثالث نتيجة تشريع ضريبي جديد تم إقراره مؤخراً في الولايات المتحدة. أما على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فلا تزال الشركة تتوقع أن يبلغ معدل الضريبة الفعلي نحو 17%.
وبناءً على هذه التغييرات، تم رفع توجيه ربحية السهم الواحد لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 20.85 و22.10 دولار على أساس القوائم المالية المُعلنة، وبين 21.75 و23.00 دولار على أساس معدّل.
