“ليلي” تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 مع زيادة توجيهها المالي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة“ليلي” عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، وأكد ديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة“إيلي ليلي” على استمرار الشركة بتسجيل أداءٍ قوي خلال العام الجاري، وأضاف:“حققت شركة“ليلي” نمواً في إيراداتها نسبته 38% على أساس سنوي مدفوعة بزخم المبيعات المستمر لمنتجي مونجارو وزيبباوند، في حين حافظت على أداء أدويتها الرئيسية. ويواصل خط البحث والتطوير تقدّمه بما يسلط الضوء على النتائج الإيجابية لدراساتنا في مجالي علم الأورام وصحة القلب والأيض، ويشمل إظهار مونجارو قدرة على حماية صحة القلب لدى المصابين بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب، مع بيانات واعدة حول دواء إنكريتين الفموي 'أورفورجليبرون' لعلاج السُمنة. كما عززنا قدراتنا الصناعية لتلبية الطلب المتزايد، واستثمرنا في مبادرات بحث وتطوير رئيسية لدعم نمونا على المدى الطويل”.

النتائج المالية المعلنة للربع الثاني 2025

في الربع الثاني من عام 2025، بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 15.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات بنسبة 42%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 6% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وسجلت إيرادات المنتجات الرئيسية نمواً بمقدار 10.40 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بعقاري مونجارو وزيبباوند.

وارتفعت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة 38% لتصل إلى 10.81 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 46%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 8% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وجاء النمو في الولايات المتحدة والانخفاض في الأسعار المحققة بشكل رئيسي نظراً لزيادة مبيعات عقاري مونجارو وزيبباوند.

وارتفعت الإيرادات خارج الولايات المتحدة بنسبة 37% لتصل إلى 4.74 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 35%، وبالتأثير الإيجابي بنسبة 3% على أسعار الصرف الأجنبي بدرجة أقل، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض بنسبة 1% بسبب انخفاض الأسعار المحققة. وجاءت الزيادة في حجم المبيعات خارج الولايات المتحدة بشكل أساسي بفضل دواء مونجارو.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 44% ليصل إلى 13.11 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. وبلغ إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات 84.3%، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية. وقد نتجت هذه الزيادة في نسبة إجمالي الربح أساساً عن تحسن تكاليف الإنتاج والمزيج الإيجابي للمنتجات، قابله جزئياً انخفاض في الأسعار الفعلية المحققة.

وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 23% لتصل إلى 3.34 مليار دولار، وهو ما يمثل 21.4% من الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى استمرار الاستثمارات في مجموعة أبحاث الشركة في المراحل المبكرة والمتقدمة.

وارتفعت تكاليف التسويق والمبيعات والتكاليف الإدارية بنسبة 30% لتصل إلى 2.75 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وجاء ذلك بشكل رئيسي نظراً للجهود الترويجية التي تدعم عمليات إطلاق المنتجات الحالية المستقبلية.

ولم يتم تسجيل أي انخفاض في قيمة الأصول أو تكاليف إعادة الهيكلة أو أي رسوم خاصة أخرى في الربع الثاني من عام 2025. أما في الربع الثاني من عام 2024، فقد تم تسجيل رسوم بقيمة 435.0 مليون دولار، وكانت متعلقة بدعوى قضائية.

وبلغ معدل الضريبة الفعلي 16.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بمعدل 15.6% في ذات الفترة من العام السابق. ويعكس معدل الضريبة الأقل في عام 2024 الأثر الضريبي الإيجابي لانخفاض قيمة الأصول وإعادة الهيكلة والرسوم الخاصة الأخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وفي الربع الثاني من عام 2025، بلغ صافي الدخل 5.66 مليار دولار وأرباح السهم الواحد 6.29 دولار مقارنةً بصافي دخل قدره 2.97 مليار دولار وأرباح السهم الواحد 3.28 دولار في الربع الثاني من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد في ثاني ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة بقيمة 0.14 دولار.

نتائج الربع الثاني على أساس على أساس معدل

بناءً على النتائج على أساس معدّل، ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 43% ليصل إلى 13.23 مليار دولار. وارتفع أيضاً هامش الربح الإجمالي كنسبة من الإيرادات بمعدل 85.0%، بزيادة قدرها 3.0 نقطة مئوية. وجاءت الزيادة في هامش الربح الإجمالي مدفوعة بتحسن تكلفة الإنتاج ومزيج المنتجات الإيجابي، والذي قابله جزئياً انخفاض في الأسعار المحققة.

وبلغت نتائج صافي الدخل وأرباح السهم الواحد على معدّل خلال الربع الثاني من عام 2025، 5.68 مليار دولار و6.31 دولار على التوالي، مقارنة بـ 3.54 مليار دولار و3.92 دولار في ذات الفترة من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة في ثاني ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة بقيمة 0.14 دولار.

أبرز مصادر الإيرادات المختارة

مونجارو

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار مونجارو بنسبة 68% لتصل إلى 5.20 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 3.30 مليار دولار، بزيادة قدرها 37%، ما يعكس استمرار الطلب القوي، رغم تأثرها جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد ارتفعت إلى 1.90 مليار دولار مقارنةً بـ 677.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات، بما في ذلك دخول أسواق جديدة.

زيبباوند

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات زيبباوند في الولايات المتحدة بنسبة 172% لتصل إلى 3.38 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.23 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب، رغم تأثر الإيرادات جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة.

فيرزينو

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار فيرزينو بنسبة 12% لتصل إلى 1.49 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 929.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 8%، مدفوعة بارتفاع الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد بلغت 560.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 19%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات.

التوجيه المالي لعام 2025

قامت الشركة بزيادة توجيهها للعام بأكمله لتتراوح الإيرادات بين 60.0 مليار دولار و62.0 مليار دولار، ويعزى ذلك أساساً إلى الأداء القوي للأعمال الأساسية عبر محفظة الشركة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

ومن المتوقع الآن أن يتراوح هامش الأداء بين 42.0% و43.5% على أساس القوائم المالية المعلنة، وبين 43.0% و44.5% على أساس معدّل، ويعكس كلا النطاقين الزيادة في توجيه الإيرادات.

أما بالنسبة للإيرادات (أو المصروفات) الأخرى على أساس القوائم المالية المعلنة، فمن المتوقع الآن أن تكون بين 750 مليون دولار و650 مليون دولار، وذلك نتيجة انخفاض صافي الخسائر في الاستثمارات في الأوراق المالية، ولا تزال التوقعات تشير إلى أن تكون المصروفات في نطاق يتراوح بين 700 مليون دولار و600 مليون دولار على أساس معدّل.

وارتفع تقدير معدل الضريبة الفعلي لعام 2025 على أساس القوائم المالية المعلنة من نحو 17% إلى 19%، ويعكس ذلك رسوماً متوقعة في الربع الثالث نتيجة تشريع ضريبي جديد تم إقراره مؤخراً في الولايات المتحدة. أما على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فلا تزال الشركة تتوقع أن يبلغ معدل الضريبة الفعلي نحو 17%.

وبناءً على هذه التغييرات، تم رفع توجيه ربحية السهم الواحد لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 20.85 و22.10 دولار على أساس القوائم المالية المُعلنة، وبين 21.75 و23.00 دولار على أساس معدّل.

