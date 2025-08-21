سوني تكشف عن سماعات رأس ومنتجات جديدة ضمن سلسلة إنزون المخصصة للألعاب

403
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس 2025 - سوني أعلنت اليوم عن توسيع مجموعة أجهزة الألعاب إنزون، وقد حرصت سوني على تصميم مجموعة متكاملة من المنتجات موجهة لعشاق ألعاب الكمبيوتر والمصممة لتحقيق الفوز.
وتشمل قائمة المنتجات الجديدة سماعات الرأس إنزون H9 II، وسماعات الأذن المخصصة للألعاب إنزون E9، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح إنزون KBD-H75 المخصصة للألعاب، وماوس إنزون Mouse-A، ولوحتي ماوس من طرازيّ إنزون Mat-D وMat-F.
وقد تعاونت سوني مع فريق فناتيك للرياضات الإلكترونية على تطوير جميع الطرازات الجديدة، من أجل الارتقاء بتجربة ألعاب منظور الشخص الأول إلى مستوىً غير مسبوق. فهذه المنتجات تتميز بتصميم استثنائي يستند إلى البيانات والتحليلات المعمقة لفريق فناتيك فيما يتعلق بمعدات الألعاب مثل الماوس ولوحة المفاتيح، والملاحظات التي قدمها اللاعبون المحترفون، بالإضافة إلى خبرات سوني الواسعة والممتدة لسنوات طويلة في هذا المجال.
وحصلت سماعات الأذن إنزون E9 على الموافقة لاستخدامها رسمياً في بطولة العام الخامس للسلسلة العالمية لأبيكس ليجندز، باعتبارها تضمن للاعبين المحترفين أعلى مستويات الراحة، وجودة صوت متميزة ومخصصة لألعاب منظور الشخص الأول، وعزلاً استثنائياً للضجيج، مما يتيح لهم التركيز على المنافسة.
سماعات إنزون H9 II: جودة تصميم استثنائية لنخبة اللاعبين
تُعد سماعات إنزون H9 II طراز سماعات الرأس الرائد ضمن سلسلة إنزون. توفر السماعات جودة صوت عالية، مع ميزة إلغاء الضوضاء وبتصميم خفيف الوزن يتضمن ميكروفوناً قابلاً للفصل.
كما تقدم أداءً لا يُضاهى بفضل الانتباه إلى أدق التفاصيل في تصميمها بناءً على ملاحظات فريق فناتيك، بما يشمل جودة الصوت الفائقة المناسبة للبطولات، والملاءمة المريحة للمستخدمين، وجودة الميكروفون العالية، بالإضافة إلى المواقع المختارة بعناية للأزرار وأضواء LED.
وتعتمد سماعات H9 II الجديدة على وحدة التشغيل الخاصة بسماعات الرأس اللاسلكية WH-1000XM6 الجديدة من سوني المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء، والتي نالت إعجاب النقاد واللاعبين المحترفين، مما يوفر تجربة صوتية عالية الوضوح في جميع الطبقات الصوتية، تتيح للاعبين سماع خطوات الخصم وكشف تحركاته من مسافة بعيدة.
وتحتوي السماعات أيضاً على ميكروفون قلبيّ القطبية يلتقط الصوت من الأمام، ومثبت على ذراع طويلة عالية الثبات وقابلة للتحريك باتجاهات متعددة، وينقل صوت المستخدم بوضوح مع إلغاء الضوضاء المحيطة بفعالية. وتعمل سماعات إنزون H9 II على إلغاء الضوضاء المحيطة بدقة عالية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تتميز بنطاق صوتي واسع، يوفر تجربة صوتية طبيعية غير مسبوقة، مما يضمن لزملاء الفريق سماع بعضهم البعض والتواصل الواضح والفعال خلال المنافسات الحماسية.
ويبلغ وزن سماعات H9 II الجديدة 260 جرام فقط1، وهي مزودة بشريط جديد للرأس يوزع الوزن بالتساوي، مما يوفر مستويات راحة عالية خلال الاستخدام الطويل وفي أثناء المنافسات المحتدمة.
وتأتي السماعة مع دونجل USB-C®، يوفر اتصالاً بتأخير شديد الانخفاض بتردد 2.4 جيجاهرتز، مما يجعله مناسباً للألعاب الحماسية سريعة الإيقاع. كما تم تزويدها بتقنية الصوت منخفض الطاقة وإمكانية الربط عبر Bluetooth®، لتمكين المستخدمين من الاستمتاع باللعب بتأخير زمني منخفض، والحفاظ على الاتصال بالهاتف الذكي لتلقي المكالمات والإشعارات. ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة عند كل عملية شحن2. تشمل العلبة كيساً ناعماً لحفظ القطع معاً، وتجنب ضياعها في المنزل، وحمايتها من الضرر.
تجربة ألعاب غامرة مع سماعات الأذن إنزون E9
تمثل سماعات الأذن المدمجة من طراز إنزون E9 أحدث إضافة إلى سلسلة إنزون.
حرصت سوني على ضبط صوت السماعات بناءً على ملاحظات فريق فناتيك، بحيث تتيح للاعبين سماع صوت خطوات الخصم وأصوات التلقيم والأخطار من مسافة بعيدة، لتمنحهم الوقت الكافي للتعامل معها.
وتتميز سماعات إنزون E9 بتصميمها المدمج الذي يوفر ملاءمة محكمة دون الضغط على الأذن. ولضمان راحة الاستخدام على مدار اليوم وفي مختلف الحالات، يمكن التبديل بين أغطية إلغاء الضوضاء الرغوية والأغطية الهجينة المصنوعة من السيليكون والمتوفرة بأحجام متنوعة.
وتُعد إنزون E9 سماعات الأذن الأولى من نوعها من سوني التي تحتوي على هيكل محكم الإغلاق، إلى جانب أغطية توفر عزلاً للضوضاء، لتجربة صوتية أكثر وضوحاً. وتوفر السماعات تجربة استثنائية تعزل المستخدم عن ضجيج الحضور في المنافسات الكبيرة، كما تضمن تجربة مريحة بعيداً عن الأصوات المزعجة خلال الاستخدام اليومي.
ويتيح تطبيق INZONE Hub المخصص لألعاب الحاسوب تعديل التفضيلات الصوتية وإعدادات موازن الصوت حسب الرغبة من خلال صندوق الصوت USB-C، كما يوفر خيار قناة 7.1 الافتراضية والصوت المكاني 360 درجة.
لوحة المفاتيح المخصصة للألعاب إنزون KBD-H75
تمثل إنزون KBD-H75 أول لوحة مفاتيح مخصصة للألعاب من سوني3، وهي تتميز بتقنية المشغل السريع الذي يتيح تشغيل وإيقاف الإدخالات دون الحاجة إلى إعادة المفاتيح إلى نقطة التشغيل، بالإضافة إلى معدل استقصاء يصل إلى 8,000 هرتز لإيصال الإشارة بسرعة فائقة. وتسهم هذه التوليفة المتكاملة من المزايا في تعزيز تجربة ألعاب منظور الشخص الأول.
وتُعد اللوحة الجديدة خياراً مثالياً لجلسات اللعب الطويلة، خاصةً أنها تستخدم تقنية حامل الحشية لامتصاص الصدمات وتخفيف الاهتزازات، مما يوفر ضغطاً أقل وصوتاً أكثر نقاوة للمساعدة على التركيز لساعات أثناء اللعبة.
ويستند تصميم لوحة مفاتيح الألعاب إنزون KBD-H75 إلى الملاحظات الفنية التي قدمها فريق فناتك، فهي تحافظ على 75% من حجم اللوحة العادية، مع إزالة المسافات بين المفاتيح لتحقيق مزيد من الترابط.
وتتضمن لوحة المفاتيح قرصاً بمساحة صغيرة يتيح تخصيص المهام4، مثل التحكم في مستوى الصوت، مما يوفر مساحة مريحة لتنفيذ نقرات الماوس بسرعة وسلاسة. تأتي هذه اللوحة بهيكل من الألومنيوم المصقول، مما يمنحها طابعاً من الجودة الرفيعة التي ترضي أذواق خبراء الألعاب.
ماوس إنزون Mouse-A اللاسلكية: سهولة فائقة في الحركة والتحكم
تجمع هذه الماوس فائقة الخفة بين مرونة الحركة والصلابة المستدامة، فهي تزن 48.4 جراماً فقط، لكنها توفر أعلى مستويات السرعة والسلاسة بفضل غلافها المقوّى بكرات زجاجية دقيقة ومجوفة. ويسهم هذا التصميم في تقليل الوزن وضمان المتانة تحت الضغط، مع إمكانية الاستمرار في اللعب لساعات طويلة بفضل عمر البطارية الذي يصل إلى 90 ساعة5.
كما أن هذه الماوس مزودة بمستشعر مخصص عالي الأداء وحصري لمنتجات إنزون، يوفر تسارعاً يصل إلى 30 ألف نقطة لكل بوصة وقوة تسارع يمكن أن تبلغ 70 مرة ضعف الجاذبية، وسرعة قصوى تبلغ 750 بوصة في الثانية، مما يوفر دقة متناهية في السرعات الاحترافية.
توفر إنزون Mouse-A إمكانية تتبع أكثر سلاسة وتأخيراً شبه معدوم، بفضل معدل استقصاء يصل إلى 8000 هرتز. ويحافظ الضبط المخصص للإشارة على استقرار الماوس، حتى تحت أقصى درجات عبء العمل الناجم عن عملية الاستقصاء.
ويستخدم المفتاح البصري الضوء لنقل الإشارات، مما يلغي الحاجة إلى اللمس ويزيد بشكل كبير من سرعة الاستجابة، الأمر الذي يتيح للمستخدم اتخاذ ردود فعل أسرع أثناء اللعب.
أما من حيث الشكل وسلاسة النقر، فقد تم تصميم إنزون Mouse-A بناءً على ملاحظات عملية واحترافية من لاعبي فناتك، مع تحسينها عبر نماذج أولية لتناسب الاستخدام تحت الضغط.
لوحتا الماوس إنزون Mat-F وMat-D: أداءٌ لا يضاهى
تشهد مجموعة إنزون هذا الموسم إضافة لوحتيّ ماوس جديدتين، وهما إنزون Mat-F وMat-D.
تأتي لوحة Mat-F بسماكة تبلغ 6 ملم، وهي مصممة من مادة SlimFlex التي توفر المقاومة الكافية لدعم التصويب بدقة أكبر والكبح بسلاسة تامة، مما يجعلها مثالية لجميع اللاعبين؛ فالنسيج الرقيق يسمح بإجراء نقلات دقيقة بسهولة مع احتكاك كافٍ لدعم التوقفات السريعة.
وبدورها، تأتي لوحة إنزون Mat-D بسماكة 4 ملم، وهي مصممة لضمان الانزلاق السلس والاستجابة عالية السرعة في أي لعبة من ألعاب باتل رويال. وتتميز اللوحة باحتكاك منخفض، مما يدعم الحركات الخفيفة والسريعة والتتبع السلس، وخاصةً للاعبين المحترفين الذين يعتمدون على الحركة المستمرة.
وقد صُممت لوحتا Mat-F وMat-D للاستخدام المتواصل بالتعاون مع فريق فناتك، فهما تتميزان بحافة منخفضة وحياكة مضادة للاهتراء، مع وجود خط الحياكة أسفل السطح حتى لا يشكل عائقاً أثناء اللعب.
وتم تطوير كلتا اللوحتين بأسلوب يمنح السلاسة المناسبة للاعبين، مع استكمال جميع تفاصيل السطح بالتعاون مع المتخصصين في فناتك لضمان أعلى مستويات السرعة والدقة والاستقرار.
خيار لوني جديد لسماعة إنزون H3
تتوفر سماعة الألعاب السلكية إنزون H3 حالياً بخيار جديد باللون الأسود، بالإضافة إلى الطراز الأبيض الحالي.
التوافر
ستتوفر منتجات إنزون E9، ولوحة مفاتيح الألعاب إنزون KBD-H75، و ماوس إنزون Mouse-A، ولوحتي ماوس من طرازيّ إنزون Mat-D وMat-F, وسماعة الألعاب السلكية إنزون H3 باللون الأسود في منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من أكتوبر 2025. كما ستتوفر سماعات الرأس إنزون H9 II في منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من أكتوبر 2025.
وستتوفر منتجات إنزون E9، ولوحة مفاتيح الألعاب إنزون KBD-H75، وماوس إنزون Mouse-A، ولوحتي ماوس من طرازيّ إنزون Mat-D وMat-F، وسماعة الألعاب السلكية إنزون H3 باللون الأسود، بالإضافة إلى سماعات الرأس إنزون H9 II قريبًا على موقع Sonyworld.ae.
