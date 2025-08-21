  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

2025-08-21 08:10:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم أمس برئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات واشاد خلال اللقاء بدور الجمعية والأعضاء في ارشاد ومساعدة المكلفين وتمكين الشركات والمنشأت من تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة.


وقال ان أعضاء الجمعية يقومون بدور هام ومهم كشركاء مع الدائرة في تحقيق رسالتها وأهدافها والعمل كجسر بين الدائرة والمكلفين والعمل كخط دفاع اول عن الخزينة وعن المكلفين.


وأضاف ان الدائرة حريصة على الشراكة مع المؤسسات الوطنية التي تمارس دورا في خدمة الوطن والمواطنين ولذلك كانت حريصة على اشراك الجمعية في اعداد القوانين والانظمة والتعليمات وستعمل الدائرة على ادامة ان تكون الابواب والجسور بيننا مفتوحة.

