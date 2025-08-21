ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات
وقال ان أعضاء الجمعية يقومون بدور هام ومهم كشركاء مع الدائرة في تحقيق رسالتها وأهدافها والعمل كجسر بين الدائرة والمكلفين والعمل كخط دفاع اول عن الخزينة وعن المكلفين.
وأضاف ان الدائرة حريصة على الشراكة مع المؤسسات الوطنية التي تمارس دورا في خدمة الوطن والمواطنين ولذلك كانت حريصة على اشراك الجمعية في اعداد القوانين والانظمة والتعليمات وستعمل الدائرة على ادامة ان تكون الابواب والجسور بيننا مفتوحة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة
روبيو: العقوبات على أشخاص بالمحكمة الجنائية متصلة بأفعالهم ضد إسرائيليين
4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق - جريدة الوطن السعودية
"شهد عمري".. جديد خالد المظفر
نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل