شركة البوتاس العربية تدعم مدارس الأغوار الجنوبية بالحقائب والقرطاسية

2025-08-21 08:10:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة تجسّد التزامها العميق باستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وحرصها المستمر على دعم المجتمعات المحلية، قامت شركة البوتاس العربية بتزويد المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية بألف حقيبة مدرسية مجهزة بكامل القرطاسية اللازمة مع بدء العام الدراسي.
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على الدور التنموي الذي تضطلع به الشركة، وسعيها المتواصل للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاع التعليم الذي تعتبره الشركة أحد الأعمدة الرئيسية لمستقبل المملكة وبناء رأس المال البشري القادر على الإسهام في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب: "إن التعليم يمثل إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص الشركة على دعمها، وذلك لعدة اعتبارات جوهرية؛ أبرزها إيمان الشركة بأن الاستثمار في الطلبة هو استثمار في مستقبل الوطن، وبناء جيل واعٍ قادر على مواصلة مسيرة التنمية."
وأضاف المهندس أبو هديب: "تحرص الشركة على إعطاء أولوية خاصة للمجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملياتها في محافظة الكرك والأغوار الجنوبية، إيماناً منها بضرورة أن تكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً في مسيرة تنميتها، معرباً عن تقديره للشراكة البنّاءة مع وزارة التربية والتعليم، والتي تُعد نموذجاً مميزاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة ويعكس روح المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.
من جانبه، قدّم مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، الأستاذ عوده الضرابعة، شكره وتقديره لإدارة شركة البوتاس العربية على هذا الدعم السخي، مشيداً بالدور الريادي للشركة ومؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تسهم في تخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور، وتمنح الطلبة الأدوات التي يحتاجونها لبدء رحلتهم التعليمية بثقة وأمل، بما يعزز القيم الإنسانية ويغرس ثقافة العطاء في نفوس الأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تركز على دعم القطاعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي طويل الأمد، وفي مقدمتها التعليم والصحة وتمكين المجتمعات المحلية وحماية البيئة. وهو ما يعكس التزاماً راسخاً من الشركة بالمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ليس فقط باعتباره واجباً أخلاقياً، بل كخيار استراتيجي واستثمار طويل الأمد في مستقبل المملكة.

