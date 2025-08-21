مليون طرد سنويا دون رسوم.. ودعوات لتوحيد الضرائب بين التجارة التقليدية والإلكترونية

MENAFN - Amman Net) لم تعد الطرود البريدية القادمة من الخارج مجرد وسائل شخصية للشراء عبر الإنترنت، بل انعكست اثارها خلال السنوات الأخيرة سلبا على التجارة التقليدية بسبب المنافسة غير العادلة، ففي الوقت الذي يجد فيه المستهلك المنصات الإلكترونية تنوعا واسعا وأسعارا منافسة، يرى التجار في تلك الطرود خطرا يهدد بقاءهم في السوق ويحد من فرص العمل المحلية.

أمام تصاعد هذه التحديات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن توجهات جديدة لتنظيم استيراد الطرود البريدية، تشمل قطاعات الألبسة والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل والألعاب والمكملات الغذائية.

كما أقرت وزارة المالية تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار لتصبح 10% فقط حد أدنى 5 دنانير، مع تبسيط إجراءات التخليص وإلغاء شرط البيان الجمركي.

هذه الخطوات جاءت بحسب الحكومة بهدف حماية السوق المحلي وتعزيز ثقة المستهلك، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلا واسعا حول مدى عدالتها وانعكاسها على الأسعار.

المستهلكون بين السعر الأرخص و الخوف من الغش

تباينت آراء المواطنين حول القرار الجديد، حيث ترى آية عادل وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة أن الأسعار عبر المواقع الإلكترونية أوفر، لكنها كثيرا ما صدمت بجودة ضعيفة أو منتجات غير مطابقة، معتبرة أن التنظيم يحمي المستهلك حتى لو رفع الكلفة قليلا.

أما أحمد الحياري وهو طالب جامعي يؤكد أن التجارة الإلكترونية تمنحه خيارات غير متوفرة محليا، خصوصا في الملابس والأجهزة، لكنه يخشى أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تقييد خيارات الشباب وزيادة التكلفة.

سعاد محمد وهي ربة منزل تعتبر القرار إيجابيا إذا ساهم في ضبط السوق، وترى أن تشجيع الشراء من السوق المحلي أفضل لحماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

تقديرات سابقة لنقابة تجارة الالبسة تشير الى أن نحو 7500 طرد بريدي يدخل الأردن يوميا، يحتوي على حوالي 90 ألف قطعة ملابس بقيمة تجارة سنوية تبلغ 310 ملايين دينار، بينما التجارة التقليدية لا تتجاوز 250 مليون دينار

التجار: منافسة غير عادلة

من جانبه يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ عمان نت أهمية تنظيم قطاع الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية لما له من تأثير مباشر على التجارة التقليدية، خصوصا في قطاع الألبسة.

ويوضح أن التجارة التقليدية تضررت بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية نتيجة دخول الطرود البريدية القادمة من الخارج دون رسوم أو ضرائب، لافتا إلى أن عدد الطرود وصل إلى نحو مليون و700 ألف طرد سنويا، وهو رقم يفوق حجم المستوردات الرسمية في قطاع الألبسة.

ويشير إلى أن التعليمات الصادرة مؤخرا تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى آليات واضحة تمنع الالتفاف عليها، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين التجارة التقليدية والتجارة عبر الطرود البريدية، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، بحيث لا يبقى هناك تفاوت يضر بأحد الطرفين.

وبين أن السوق الإلكتروني ينقسم إلى شقين، وهما شركات محلية مسجلة وملتزمة بدفع الضرائب والجمارك، وأخرى تعتمد على الطرود البريدية وتعيد بيع بضائعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار منافسة للتجارة التقليدية من دون أن تدفع أي رسوم أو ضرائب، الأمر الذي يستدعي ضبطا ورقابة من خلال منصة إلكترونية تنظم العملية.

ويضيف أن جودة البضائع الواردة عبر الطرود ليست مضمونة دائما، نظرا لغياب المرجعية المؤسسية وعدم وضوح آليات الإرجاع أو الاستبدال في حال كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات أو الصور المعروضة، مما يضع المستهلك في متاهة ويجعله عرضة للغش.

هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، يقول القواسمي، داعيا إلى إنشاء منصة رسمية تنظم الاستيراد للاستخدام الشخصي ضمن حدود واضحة، وتمنع تحويل الطرود إلى تجارة غير مشروعة في الظل.

أعباء إضافية على الحكومة

لا تقتصر المشكلة على التجارة التقليدية فقط، بحسب القواسمي بل تمتد إلى المؤسسات الحكومية التي تواجه ضغطا في تخزين ومتابعة آلاف الطرود يوميا، مع خسارة الخزينة لحقوقها من الرسوم والضرائب، مشددا على أن ضبطها سيحقق فائدة مزدوجة للقطاع التجاري التقليدي وللمستهلك على حد سواء.

ويوضح القواسمي أن قطاع الألبسة التقليدي عانى خلال السنوات الماضية من ركود وخروج بعض التجار من الأسواق، نتيجة المنافسة غير العادلة مع الطرود البريدية، مؤكدا أن أي تعليمات جديدة يجب أن تبنى على إجراءات تنفيذية واضحة لتحقيق العدالة بين مختلف أشكال التجارة.

وفيما يتعلق بالحوار مع الجهات الرسمية، يبين القواسمي أن القطاع عقد أكثر من 50 اجتماعا مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة خلال السنوات الست الماضية، عرض فيها ملاحظاته حول مكامن الضعف والمخاطر في التعليمات السابقة، مشيرا إلى أن معظم الإجراءات التي اتخذت صبت في مصلحة الطرود البريدية على حساب التجارة التقليدية.

القواسمي يشدد على أن دعم المنتجات المحلية من ألبسة وأحذية ومستحضرات تجميل أصبح ضرورة، خصوصا بعد نجاحها في التصدير للأسواق الخارجية، لكنه يحذر من أن استمرار المنافسة غير العادلة قد يؤدي إلى مزيد من الركود وخروج تجار من السوق.