اجتماع للكابينت المصغر وسط تردد إسرائيلي بإبرام اتفاق جزئي في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- من المتوقّع أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي المصغّر اليوم الخميس، للمصادقة على خطط جيش الاحتلال للعملية العسكرية في مدينة غزة، والتي وافق عليها وزير الأمن يسرائيل كاتس سابقاً، في وقت ذكر موقع واينت العبري أن إسرائيل مترددة بين إبرام اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح عشرة محتجزين، وبين اتفاق شامل ينهي الحرب على غزة.

ولم يدعُ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد، لعقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت الأوسع)، الذي يجب أن يمنح الموافقة النهائية، علماً أنه فقط بعد هذه المناقشات، قد تنقل إسرائيل ردها الرسمي إلى الوسطاء. وينظر ديوان نتنياهو إلى احتلال غزة، وسيلة ضغط قد تدفع حماس إلى الموافقة على اتفاق شامل وفقاً للشروط الإسرائيلية، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى، ونزع سلاح القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية. وزعم نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن "حماس تحت ضغط هائل".

وذكر ديوانه في بيان مساء أمس، أنه "استعداداً للمصادقة على خطط المناورة في مدينة غزة، أمر رئيس الوزراء بتقليص الجداول الزمنية للسيطرة على آخر معاقل الإرهاب وحسم المعركة ضد حماس". ونقلت وسائل إعلام عبرية أمس، عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال لم تسمّه قوله إن "نتنياهو الآن أقل رغبة في صفقة جزئية. لقد أدرك أن الصفقة الجزئية ليست الخيار الصحيح، ويدرك أنه سيكون من الصعب جداً استئناف القتال بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار". وبحسب قوله، فإن الأميركيين أيضاً يتوقعون إنهاء القتال، ونتنياهو يعلم أنه سيواجه صعوبة في الحصول على دعمهم إذا حاول استئناف العمليات العسكرية.

في غضون ذلك، ذكر موقع واينت العبري، اليوم الخميس، أن إسرائيل مترددة بين إبرام اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح عشرة محتجزين، وبين اتفاق شامل ينهي الحرب، مشيراً إلى أن موقف البيت الأبيض "واضح وحاسم" في هذا الشأن. ونقل الموقع قول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مساء أمس الأربعاء، إنه "بنفس المستوى الذي تُجرى فيه مشاورات داخل البلاد (يقصد دولة الاحتلال)، هناك أيضاً مشاورات في البيت الأبيض. الرئيس ترامب هو من يحدد الوتيرة ويطالب بصفقة شاملة. لديه نفور من الصفقات الجزئية". وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "أمام نتنياهو ثلاثة خيارات: الموافقة على صفقة جزئية، أو رفضها، أو مواصلة التفاوض تحت النار".

وتعكس هذه التصريحات موقف المستوى السياسي في تل أبيب، والذي امتنع حتى الآن عن الرد رسمياً على ما وافقت عليه حماس، فيما دعا الوسطاء الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على إسرائيل للرد، لكن المسؤولين في تل أبيب يواصلون المماطلة.



إلى ذلك أفاد موقع واينت، بأنه لم يعجب المسؤولين في المستوى السياسي، سماع أن الجيش الإسرائيلي أطلق على العملية العسكرية في مدينة غزة اسم "عربات جدعون 2'". ويرون أن هذه التسمية هي طريقة من رئيس أركان الجيش إيال زامير، للإشارة إلى الوزراء بأن الحديث لا يدور عن احتلال كامل لغزة، بل عن عملية محدودة.

كبار المسؤولين لا يعلمون خطط نتنياهو وديرمر

على صلة بالتطورات، ذكر الصحافي رونين بيرغمان، في سياق مقال تحليلي في "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، في مستويات مختلفة في الحكومة، والجيش، وأجهزة الاستخبارات، لا يعرفون ما يخطط له نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يُعتبر يده اليُمنى وأمين سره. ولفت بيرغمان، إلى أنه" من جهة، تستمر الاستعدادات بكل قوة نحو عملية برية في مدينة غزة، ومن جهة أخرى، لم تقدّم إسرائيل رداً واضحاً. ورغم عدم إرسال وفد إلى الدوحة بعد، هناك احتمال"، بتقدير الكاتب، أن يتم ذلك في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.

ونقل عن مصدر في أجهزة المخابرات، قوله حول تطورات الصفقة، "إنها معادلة تحتوي على مجهولين. حتى لو توصلنا إلى صفقة جزئية، قد يكون من الممكن حلها بشكل نهائي، أي إعادة الجميع وإنهاء الحرب، (ولكن) فقط بوجود مجهول ثالث، هو (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، وإجباره نتنياهو على إسدال الستار بالكامل".

عائلات المحتجزين تتهم حكومة نتنياهو بالعمل على إفشال اتفاق غزة

وتحت عنوان "لن نسمح له بإفشال الأمر مجدداً"، يعقد منتدى عائلات المحتجزين في غزة اليوم الخميس، في تمام الساعة 12:00 ظهراً إحاطة صحافية في مقره في تل أبيب، في ظل المماطلة من جانب إسرائيل في نقل الرد إلى الوسطاء. وجاء في بيان المنتدى، أن "حكومة إسرائيل تُفشل اتفاقاً شاملاً فقط من أجل مواصلة حرب لم يعد لها هدف أو غاية، بدلاً من إعادة 50 مختطفاً ومختطفة وإنهاء هذا الكابوس من أجل كل شعب إسرائيل".