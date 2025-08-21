إسرائيل تعلن استعادة مواطن احتجز في لبنان لعام كامل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ المواطن صالح أبو حسين، الذي كان محتجزًا في لبنان لنحو عام، أُعيد ظهر اليوم بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أبو حسين كان معتقلا منذ تموز/ يوليو 2024 في لبنان، وأُعيد دون إبرام أي صفقة تبادل، فيما لا تزال ظروف احتجازه قيد التحقيق.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية باسم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، أنّ عملية إعادة أبو حسين جرت عبر معبر رأس الناقورة.

وذكر أن ذلك جاء عقب مفاوضات أجريت خلال الأشهر الماضية بمساعدة الصليب الأحمر، من دون توضيح الجهة اللبنانية التي جرى التفاوض معها أو التي كانت تحتجز أبو حسين.

وأضاف البيان أنّه بعد نقله إلى إسرائيل خضع أبو حسين لاستجواب وفحص طبي أولي، ثم أُحيل إلى مستشفى لإجراء فحوصات شاملة، على أن يلتقي لاحقًا مع أفراد عائلته.

وأشار مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنّ ظروف احتجازه في لبنان "ما زالت قيد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بيانا "بارك" من خلاله عملية إعادة المواطن الإسرائيلي، مشيرا إلى "خطوة إيجابية تدل على ما هو قادم".

