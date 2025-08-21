نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب ويؤكد: سنسيطر على غزة بغض النظر عن أي اتفاق

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- حدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب، موضحًا أن نية الاحتلال هي الحفاظ على السيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة بغض النظر عن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

صرح نتنياهو أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين أساسيين: أن تلقي حركة حماس سلاحها، وأن تطلق سراح جميع المحتجزين المتبقين. هذه الشروط تعكس الأهداف الاستراتيجية للاحتلال.

أضاف نتنياهو أن الأهداف الرئيسية للحملة العسكرية تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس بالكامل، مشددًا على أن السيطرة طويلة الأمد على غزة هي جزء من هذه الأهداف.

كما أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاحتلال، مما يعني أن الاحتلال لن يتوقف عن العدوان حتى يتم القضاء على ما وصفه بـ 'المعقل الأخير لحماس'.

في سياق متصل، أشار نتنياهو إلى دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأهداف الاحتلال العسكرية في السيطرة على مدينة غزة، مما يعكس التوجهات الدولية التي تدعم الاحتلال في سياق الصراع.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وضرورة إيجاد حل سلمي للصراع، لكن يبدو أن الاحتلال متمسك بموقفه العسكري.

تستمر الحرب في غزة، حيث يعاني المدنيون من آثار العدوان المستمر، مما يثير القلق حول الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.