نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب ويؤكد: سنسيطر على غزة بغض النظر عن أي اتفاق

نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب ويؤكد: سنسيطر على غزة بغض النظر عن أي اتفاق
صرح نتنياهو أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين أساسيين: أن تلقي حركة حماس سلاحها، وأن تطلق سراح جميع المحتجزين المتبقين. هذه الشروط تعكس الأهداف الاستراتيجية للاحتلال.
أضاف نتنياهو أن الأهداف الرئيسية للحملة العسكرية تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس بالكامل، مشددًا على أن السيطرة طويلة الأمد على غزة هي جزء من هذه الأهداف.
كما أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاحتلال، مما يعني أن الاحتلال لن يتوقف عن العدوان حتى يتم القضاء على ما وصفه بـ 'المعقل الأخير لحماس'.
في سياق متصل، أشار نتنياهو إلى دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأهداف الاحتلال العسكرية في السيطرة على مدينة غزة، مما يعكس التوجهات الدولية التي تدعم الاحتلال في سياق الصراع.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وضرورة إيجاد حل سلمي للصراع، لكن يبدو أن الاحتلال متمسك بموقفه العسكري.
تستمر الحرب في غزة، حيث يعاني المدنيون من آثار العدوان المستمر، مما يثير القلق حول الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.
