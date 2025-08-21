الجيش الإسرائيلي يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة شمال قطاع غزة
ووفقًا لبيان الجيش، فقد أجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة اتصالات يوم الثلاثاء مع مسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما سماه "إخلاءً كاملًا للسكان من الشمال إلى الجنوب".
وادعى الجيش أن الاستعدادات تشمل "نقل المعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهيئة المستشفيات هناك لاستقبال المرضى والمصابين"، إضافة إلى "زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بناء على طلب منظمات الإغاثة الدولية".
وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط إسرائيلي يخاطب مسؤولًا صحيًا في غزة: "سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكانًا سواء كان مستشفى ميدانيًا أو أي مستشفى آخر"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.
