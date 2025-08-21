  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الإسرائيلي يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة شمال قطاع غزة

2025-08-21 08:10:35
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أجرى ما وصفه بـ"محادثات إنذار أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، قال إنها تأتي في إطار استعداداته لإخلاء سكان مدينة غزة نحو الجنوب.

ووفقًا لبيان الجيش، فقد أجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة اتصالات يوم الثلاثاء مع مسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما سماه "إخلاءً كاملًا للسكان من الشمال إلى الجنوب".

وادعى الجيش أن الاستعدادات تشمل "نقل المعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهيئة المستشفيات هناك لاستقبال المرضى والمصابين"، إضافة إلى "زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بناء على طلب منظمات الإغاثة الدولية".

وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط إسرائيلي يخاطب مسؤولًا صحيًا في غزة: "سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكانًا سواء كان مستشفى ميدانيًا أو أي مستشفى آخر"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

MENAFN21082025000205011050ID1109958352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث