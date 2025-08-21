الجيش الإسرائيلي يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أجرى ما وصفه بـ"محادثات إنذار أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، قال إنها تأتي في إطار استعداداته لإخلاء سكان مدينة غزة نحو الجنوب.

ووفقًا لبيان الجيش، فقد أجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة اتصالات يوم الثلاثاء مع مسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما سماه "إخلاءً كاملًا للسكان من الشمال إلى الجنوب".

وادعى الجيش أن الاستعدادات تشمل "نقل المعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهيئة المستشفيات هناك لاستقبال المرضى والمصابين"، إضافة إلى "زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بناء على طلب منظمات الإغاثة الدولية".

وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط إسرائيلي يخاطب مسؤولًا صحيًا في غزة: "سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكانًا سواء كان مستشفى ميدانيًا أو أي مستشفى آخر"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.