وزير الأشغال يتفقد مشروعي مستشفيي معان العسكري والحكومي

وزير الأشغال يتفقد مشروعي مستشفيي معان العسكري والحكومي
معان 21 آب (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، أعمال مشروعي مستشفى معان العسكري ومبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، حيث اطلع على مراحل الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعين.
وجرى خلال تفقده مشروع مستشفى معان العسكري، يرافقه أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، ومدير الخدمات الطبية العميد سهل الحموري ومدير الإسكان العسكري العقيد محمد قديسات، استعراض سير العمل في المشروع.
وتبلغ مساحة المستشفى نحو 30 ألف متر مربع، وسعة سريرية تصل إلى 150 سريرا موزعة على أربعة طوابق، إضافة إلى طابقي تسوية، وبكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون دينار.
وشدد أبو السمن على الأهمية الاستراتيجية والوطنية للمشروع، الذي يأتي بمكرمة ملكية، مؤكدا أن محافظة معان بأمس الحاجة إلى هذه المنشأة الصحية المتكاملة التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأفراد القوات المسلحة في المنطقة.
وأكد أن التأخر في اكتمال المشروع يتسبب في تعطيل الخدمة المرجوة، موجها المعنيين في الوزارة والمكتب الاستشاري المشرف إلى تفعيل الإجراءات العقدية لإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
كما تفقد أبو السمن مشروع مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، الذي تنفذه الوزارة بمساحة إجمالية تبلغ 5154 مترا مربعا، ليعزز البنية التحتية الصحية في المحافظة من خلال توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة تحت سقف واحد.
ويتكون المبنى من طابقين، ويحتوي على غرف للعيادات العامة وعيادات تخصصية تشمل القلب والمسالك البولية والعيون والنسائية والأطفال والجلدية والسمعية، إضافة إلى مختبرات خاصة بالعيادات وبنك للدم، وبنك دم إقليمي، فضلا عن غرف للأشعة العامة والبانوراما والالتراساوند.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.5 مليون دينار، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن حوالي 25 بالمئة.
--(بترا)
م ح/ع س/رق
21/08/2025 14:37:50
