وزير الأشغال يتفقد مشروعي مستشفيي معان العسكري والحكومي

معان 21 آب (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، أعمال مشروعي مستشفى معان العسكري ومبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، حيث اطلع على مراحل الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعين.

وجرى خلال تفقده مشروع مستشفى معان العسكري، يرافقه أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، ومدير الخدمات الطبية العميد سهل الحموري ومدير الإسكان العسكري العقيد محمد قديسات، استعراض سير العمل في المشروع.

وتبلغ مساحة المستشفى نحو 30 ألف متر مربع، وسعة سريرية تصل إلى 150 سريرا موزعة على أربعة طوابق، إضافة إلى طابقي تسوية، وبكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون دينار.

وشدد أبو السمن على الأهمية الاستراتيجية والوطنية للمشروع، الذي يأتي بمكرمة ملكية، مؤكدا أن محافظة معان بأمس الحاجة إلى هذه المنشأة الصحية المتكاملة التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأفراد القوات المسلحة في المنطقة.

وأكد أن التأخر في اكتمال المشروع يتسبب في تعطيل الخدمة المرجوة، موجها المعنيين في الوزارة والمكتب الاستشاري المشرف إلى تفعيل الإجراءات العقدية لإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

كما تفقد أبو السمن مشروع مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي، الذي تنفذه الوزارة بمساحة إجمالية تبلغ 5154 مترا مربعا، ليعزز البنية التحتية الصحية في المحافظة من خلال توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة تحت سقف واحد.

ويتكون المبنى من طابقين، ويحتوي على غرف للعيادات العامة وعيادات تخصصية تشمل القلب والمسالك البولية والعيون والنسائية والأطفال والجلدية والسمعية، إضافة إلى مختبرات خاصة بالعيادات وبنك للدم، وبنك دم إقليمي، فضلا عن غرف للأشعة العامة والبانوراما والالتراساوند.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.5 مليون دينار، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن حوالي 25 بالمئة.

21/08/2025 14:37:50