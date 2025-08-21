اختتام دورة اللغة الإنجليزية في مركز التدريب البحري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آب (بترا)- اختتمت في مركز التدريب البحري التابع لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الخميس، دورة اللغة الإنجليزية الخاصة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية (RELO) في الأردن، بحضور قائد القوة ومساعد المدير الإقليمي.

وقال قائد القوة: "إن اللغة الإنجليزية تخطت دورها كلغة تواصل عادية لتصبح أداة استراتيجية في المجال العسكري، وتمثل جسراً حيوياً للتعاون والتبادل المعرفي مع القوات البحرية الصديقة والتحالفات الدولية، كما أنها المفتاح لاستيعاب أحدث التقنيات العسكرية والتدريب على الأنظمة المتطورة، والمشاركة الفاعلة في المناورات والعمليات المشتركة.

وهدفت الدورة التي استمرت 3 أسابيع، إلى تطوير معرفة ومهارة المشتركين، وإكسابهم الخبرات الضرورية والأساسية للغة الإنجليزية، وبما يتناسب مع المستوى اللغوي للدارسين في هذه الدورات.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقد في القوة البحرية والزوارق الملكية لتصبح عنصراً أساسياً من عناصر الاستعداد القتالي والكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات المعاصرة.

