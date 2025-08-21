اختتام دورة اللغة الإنجليزية في مركز التدريب البحري

اختتام دورة اللغة الإنجليزية في مركز التدريب البحري
عمان 21 آب (بترا)- اختتمت في مركز التدريب البحري التابع لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الخميس، دورة اللغة الإنجليزية الخاصة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية (RELO) في الأردن، بحضور قائد القوة ومساعد المدير الإقليمي.
وقال قائد القوة: "إن اللغة الإنجليزية تخطت دورها كلغة تواصل عادية لتصبح أداة استراتيجية في المجال العسكري، وتمثل جسراً حيوياً للتعاون والتبادل المعرفي مع القوات البحرية الصديقة والتحالفات الدولية، كما أنها المفتاح لاستيعاب أحدث التقنيات العسكرية والتدريب على الأنظمة المتطورة، والمشاركة الفاعلة في المناورات والعمليات المشتركة.
وهدفت الدورة التي استمرت 3 أسابيع، إلى تطوير معرفة ومهارة المشتركين، وإكسابهم الخبرات الضرورية والأساسية للغة الإنجليزية، وبما يتناسب مع المستوى اللغوي للدارسين في هذه الدورات.
يشار إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقد في القوة البحرية والزوارق الملكية لتصبح عنصراً أساسياً من عناصر الاستعداد القتالي والكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات المعاصرة.
