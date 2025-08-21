  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

2025-08-21 08:05:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آب (بترا)- استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والوحشية والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة في ظل الكارثة الإنسانيَّة التي يعانيها.
--(بترا)
ع ق/رق
21/08/2025 14:55:12

MENAFN21082025000117011021ID1109958303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث