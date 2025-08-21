رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني
عمان 21 آب (بترا)- استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والوحشية والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة في ظل الكارثة الإنسانيَّة التي يعانيها.
--(بترا)
ع ق/رق
21/08/2025 14:55:12
