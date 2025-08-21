رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آب (بترا)- استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والوحشية والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة في ظل الكارثة الإنسانيَّة التي يعانيها.

