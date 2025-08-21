رئاسة النيابة العامة تُعمّم بشأن مخالفات قانون الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آب (بترا ) - عمّمت رئاسة النيابة العامة على النواب العامين بضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الغذاء والدواء، ومتابعة مجرياتها أمام المحاكم المختصة.

وأكد التعميم، الصادر عن رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور نايف السمارات أهمية الترافع في هذه القضايا، ومتابعة الأحكام الصادرة بشأنها، بما يشمل مشاهدتها والطعن فيها حسب مقتضى الحال، لضمان تطبيق القانون ومساءلة المخالفين.

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء، وضمان سلامة المواطنين، وتكريس دور النيابة العامة في إنفاذ التشريعات ذات العلاقة.

