المومني: العلاقات الأردنية المصرية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي

عمان 21 آب (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن مواقف الأردن ومصر تجاه مختلف القضايا، ولا سيما القضية الفلسطينية، "متقارب إلى حد التطابق".

وقال في حوار لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان: "لن نسمح لليمين الإسرائيلي المتطرف أن يمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو أن يقوم بأي محاولات للتهجير أو التجويع بقصد التهجير".

وأضاف إن التحديات والتهديدات التي تتكرر من حين إلى آخر بسبب الأوضاع في غزة والضفة الغربية، تمس مباشرة السيادة المصرية والأردنية، لذلك كان موقف القاهرة وعمان دائماً قوياً وواضحاً وثابتاً.

وتابع "إن العلاقات بين الأردن ومصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، كما أن التنسيق بين البلدين يتم بشكل مباشر وعلى مختلف المستويات، بما يعكس خصوصية هذه العلاقة وأهميتها في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة".

وأوضح أن العلاقات الأخوية المتميزة والثقة العالية والاحترام المتبادل بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت جلية منذ وقوف الأردن مع شعب مصر في ثورة 30 حزيران، انطلاقا من قناعة راسخة لدى المملكة بأن مصر ليست فقط الشقيقة الكبرى، بل أحد أهم أعمدة وأركان استقرار الأمن العربي والإقليمي.

وشدد على أن الأردن ومصر تتسمان بالحكمة والعقلانية والاتزان في التصريحات والقرارات، ويسعى البلدان لما يخدم مصالح الشعوب العربية، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، مؤكدا الدعم الكامل لجهود مصر الشقيقة في مساعيها لوقف العدوان وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ودورها الرئيس إلى جانب قطر والولايات المتحدة في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم للعدوان على غزة.

وأشار إلى أن التنسيق المصري الأردني يشمل كافة القضايا العربية والإقليمية، وكذلك التعاون مع المجتمع الدولي، وذلك من منطلق قناعة البلدين الشقيقين بأن التنسيق والتعاون الثنائي يسند المصالح والقضايا العربية، ويعزز مساعي الأمن والاستقرار المنشودين.

وعلى الصعيد البيني، لفت المومني إلى نجاح أعمال اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة التي استضافتها عمان الأسبوع الماضي، والتي تشكل إطاراً مؤسسياً مستداماً لمتابعة كافة الملفات المشتركة، لاسيما ملفات النقل، والطاقة، والغاز، والتجارة، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد حالياً توسعاً كبيراً في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والغاز والربط الكهربائي، فضلاً عن التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى تواصل التشاور والتنسيق حيال قضايا ثنائية من بينها موضوع التعاون في مجال الدواء، والذي هو محل مباحثات مستمرة بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، للتوصل إلى ما يخدم مصالحها في هذا الملف.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في مواجهة الشائعات والحروب الإلكترونية، استنادا إلى المعلومة الصحيحة، وتقدم روايته بشكل متوازن وعقلاني بعيدا عن الانفعالات، وبما يسهم في إجلاء الحقائق ونقلها مجردة ويحد من مساحة انتشار وتداول الأخبار المضللة والشائعات.

21/08/2025 14:32:51