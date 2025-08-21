تحرير 3239 مخالفة مرورية وضبط 115 وافدا مخالفا لقانون الإقامة و12 حدثا بلا رخصة سوق في حملة على الطرق السريعة

نفذت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الطرق السريعة، العديد من الحملات المرورية المكثفة على الدائري السابع ومختلف الطرق السريعة، لرصد وضبط المخالفين للقانون والمطلوبين، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2025/8/13 حتى يوم أمس الأربعاء.

وأسفرت الحملة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن تحرير 3239 مخالفة مرورية وحجز مركبتين وإحالة 3 مخالفين إلى نظارة المرور، وضبط 56 مركبة مطلوبة قضائيا، و3 مطلوبين قضائيا و115 مخالفا لقانون الإقامة والعمل و12 حدثا لقيادتهم مركبة من دون رخصة، إلى جانب إحالة 36 شخصا من دون إثبات إلى المخفر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها الأمنية على جميع الطرق، لتحقيق المزيد من الانضباط والحد من المخالفات المرورية، بما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية.