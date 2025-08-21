تحرير 3239 مخالفة مرورية وضبط 115 وافدا مخالفا لقانون الإقامة و12 حدثا بلا رخصة سوق في حملة على الطرق السريعة

تحرير 3239 مخالفة مرورية وضبط 115 وافدا مخالفا لقانون الإقامة و12 حدثا بلا رخصة سوق في حملة على الطرق السريعة
نفذت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الطرق السريعة، العديد من الحملات المرورية المكثفة على الدائري السابع ومختلف الطرق السريعة، لرصد وضبط المخالفين للقانون والمطلوبين، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2025/8/13 حتى يوم أمس الأربعاء.
وأسفرت الحملة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن تحرير 3239 مخالفة مرورية وحجز مركبتين وإحالة 3 مخالفين إلى نظارة المرور، وضبط 56 مركبة مطلوبة قضائيا، و3 مطلوبين قضائيا و115 مخالفا لقانون الإقامة والعمل و12 حدثا لقيادتهم مركبة من دون رخصة، إلى جانب إحالة 36 شخصا من دون إثبات إلى المخفر.
وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها الأمنية على جميع الطرق، لتحقيق المزيد من الانضباط والحد من المخالفات المرورية، بما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة
روبيو: العقوبات على أشخاص بالمحكمة الجنائية متصلة بأفعالهم ضد إسرائيليين
4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق - جريدة الوطن السعودية
"شهد عمري".. جديد خالد المظفر
نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل