الإحصاء ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2 39% في يوليو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الخميس ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.39% بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت «الإحصاء» في بيانات لـ «كونا» إن «معدل التضخم في الكويت ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 0.22% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي».

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل.

وأضافت ان «الرقم القياسي للمجموعة الاولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.63% مقارنة بالشهر ذاته من 2024 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 0.07%.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 3.70%، كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 0.98% كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.22%.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.85% في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 1.75% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.48% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.76% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.71%.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 1.94%. كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 4.8%.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.61% على أساس سنوي في يوليو الماضي وبنسبة 0.08% على أساس شهري.