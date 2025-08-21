الإحصاء ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2 39% في يوليو الماضي على أساس سنوي

الإحصاء ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2 39% في يوليو الماضي على أساس سنوي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الخميس ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.39% بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.
وقالت «الإحصاء» في بيانات لـ «كونا» إن «معدل التضخم في الكويت ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 0.22% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي».
وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل.
وأضافت ان «الرقم القياسي للمجموعة الاولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.63% مقارنة بالشهر ذاته من 2024 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 0.07%.
وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 3.70%، كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 0.98% كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.22%.
وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.85% في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 1.75% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.48% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.76% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.71%.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 1.94%. كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 4.8%.
ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.61% على أساس سنوي في يوليو الماضي وبنسبة 0.08% على أساس شهري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة
روبيو: العقوبات على أشخاص بالمحكمة الجنائية متصلة بأفعالهم ضد إسرائيليين
4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق - جريدة الوطن السعودية
"شهد عمري".. جديد خالد المظفر
نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل