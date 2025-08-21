مديرة الاستخبارات الأميركية تقلص حجم وكالات الأمن

أعلنت مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد التي تشرف على وكالات الأمن الأميركية الـ 18، أنها ستجري اقتطاعات كبيرة في إدارتها متهمة إياها بـ «استغلال السلطة» وبـ «التسييس».

وأوضحت غابارد أن مكتبها «سيخفض بأكثر من 40% بحلول نهاية السنة المالية 2025»، دون أن توضح ما إذا كان التخفيض يعني الموظفين أو الميزانية.

وأشارت إلى أن ذلك سيسمح بـ «توفير 700 مليون دولار على المكلفين في السنة».

وأعلنت غابارد في بيان أنه «على مدى السنوات العشرين الأخيرة، أصبح مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية مضخما وغير مجد، وبات سوء استخدام السلطة وتسريب المعلومات السرية وتسييس المعلومات، ممارسات شائعة في أجهزة الاستخبارات».

وقالت «على مكتب الاستخبارات الوطنية وأجهزة الاستخبارات أن تحدث تغييرات جدية من أجل الاضطلاع بواجباتها تجاه الأميركيين ودستور الولايات المتحدة، وهي إيجاد الحقيقة وتقديم معلومات موضوعية وغير منحازة ومناسبة للرئيس وصانعي القرار السياسيين».

وفي سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت غابارد أنها تعتزم «تقليص البيروقراطية المتضخمة، واستئصال عملاء الدولة العميقة وإعادة التركيز على المهمة».

ونشر موقع إدارتها ورقة حقائق من أربع صفحات تنص على تقليص جهود مكتبها في مراقبة الأمن البيولوجي وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهديدات الاستخبارات السيبرانية ومجالات أخرى.

وكانت المعارضة الديموقراطية استجوبت غابارد في فبراير خلال جلسة مجلس الشيوخ لتثبيتها في منصبها، حول مواقفها التي تعتبر قريبة من الكرملين، ولاسيما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكانت الديموقراطية السابقة التي باتت من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، اتهمت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2009-2017) من البيت الأبيض في يوليو بالقيام بـ «انقلاب على مدى عدة سنوات والتآمر على الشعب الأميركي»، مدعية أنه تحرك ضد ترامب بعد فوز الملياردير الجمهوري بولايته الأولى في انتخابات نوفمبر 2016.

وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالات الاستخبارات في ذلك الحين إلى أن روسيا سعت للتأثير على مجرى الحملة الانتخابية التي أفضت إلى فوز ترامب على منافسته الديموقراطية في ذلك الحين هيلاري كلينتون، وهو ما نفاه ترامب باستمرار.