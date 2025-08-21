حجب لعبة روبلوكس في الكويت رسميا
-
«هيئة الاتصالات» اتخذت القرار استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن حجب لعبة «روبلوكس» (ROBLOX) في الكويت، وذلك استنادا إلى صلاحياتها القانونية لحماية المستخدمين، لا سيما فئه الأطفال.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال بما في ذلك التعرض لممارسات غير آمنة، والاستغلال الإلكتروني وسلوكيات ضارة، فضلا عن محتويات غير مناسبة وممارسات شرائية غير آمنة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن قرار الحجب مؤقت لحين الانتهاء من مفاوضاتها مع الشركة المشغلة والتأكد من التزامها بحذف أي محتويات مسيئة أو خطرة، وتوفير معايير حماية كافية للأطفال، وذلك قبل إعادة النظر في رفع الحجب عن اللعبة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة
روبيو: العقوبات على أشخاص بالمحكمة الجنائية متصلة بأفعالهم ضد إسرائيليين
4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق - جريدة الوطن السعودية
"شهد عمري".. جديد خالد المظفر
نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل