حجب لعبة روبلوكس في الكويت رسميا

2025-08-21 08:04:59
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • «هيئة الاتصالات» اتخذت القرار استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن حجب لعبة «روبلوكس» (ROBLOX) في الكويت، وذلك استنادا إلى صلاحياتها القانونية لحماية المستخدمين، لا سيما فئه الأطفال.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال بما في ذلك التعرض لممارسات غير آمنة، والاستغلال الإلكتروني وسلوكيات ضارة، فضلا عن محتويات غير مناسبة وممارسات شرائية غير آمنة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن قرار الحجب مؤقت لحين الانتهاء من مفاوضاتها مع الشركة المشغلة والتأكد من التزامها بحذف أي محتويات مسيئة أو خطرة، وتوفير معايير حماية كافية للأطفال، وذلك قبل إعادة النظر في رفع الحجب عن اللعبة.

