شراكة بين دي بي ورلد و إيتوشو اليابانية لتعزيز الخدمات اللوجستية في أفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مذكرة تفاهم مع شركة إيتوشو، إحدى أكبر الشركات التجارية في اليابان ، لتوسيع حزمة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لسلاسل التوريد وقدرات التوزيع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تم توقيع المذكرة خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "TICAD9" المنعقد في مدينة يوكوهاما باليابان، من قِبل بيت سيمون، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية في مجموعة موانئ دبي العالمية، وكبار المديرين التنفيذيين في شركة إيتوشو.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان فرص تعزيز الربط التجاري والوصول إلى الأسواق في أفريقيا، ودعم الشركات اليابانية التي تسعى إلى ترسيخ أو تعزيز حضورها في القارة. وتركز المناقشات الأولية على عمليات الأسطول والخدمات اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد، وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية.

وتعمل "دي بي ورلد" في أكثر من 48 دولة في القارة الأفريقية من خلال شبكة واسعة من الموانئ والمحطات والأصول اللوجستية، من المستودعات إلى الشاحنات.

واستثمرت المجموعة أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية، مع خطط لاستثمار 3 مليارات دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتتخذ إيتوشو من العاصمة اليابانية طوكيو مقرًا لها، وتتمتع بخبرة تمتد لعقود في مجال السلع الأساسية وتجارة الجملة والسلع الاستهلاكية في أفريقيا. وتغطي محفظتها قطاعات المنسوجات والآلات والطاقة والكيماويات والأغذية والسلع الاستهلاكية العامة، مما يمنحها أساسًا متينًا لدعم الشركات اليابانية الراغبة في التوسع في أفريقيا.

وقال بيت سيمون إن أفريقيا تُمثل إحدى أكثر جبهات النمو ديناميكيةً في التجارة العالمية، ويعكس التعاون مع إيتوشو رؤيةً مشتركةً لتحقيق قيمة مضافة من خلال الجمع بين خبراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخبرات إيتوشو التجارية لبناء روابط أعمق بين أفريقيا واليابان.

من جانبه، أعرب شينيا إيشيزوكا، الرئيس التنفيذي لـ"أفريكا بلوك" في شركة إيتوشو، عن أمله في أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز المشاريع بين الطرفين، إضافة إلى بناء جسور التواصل بين الشركات اليابانية الراغبة بالتوسع في الأسواق الأفريقية.