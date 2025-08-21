  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

2025-08-21 08:00:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن "الإسرائيلي الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام، أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر".

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجازه.

MENAFN21082025000151011027ID1109958254

