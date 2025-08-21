حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن "الإسرائيلي الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام، أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر".
ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجازه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة لسكان غزة
روبيو: العقوبات على أشخاص بالمحكمة الجنائية متصلة بأفعالهم ضد إسرائيليين
4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق - جريدة الوطن السعودية
"شهد عمري".. جديد خالد المظفر
نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل