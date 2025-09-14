فاراداي فيوتشر تستهدف استثمار مليار دولار في الأصول الرقمية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة فاراداي فيوتشر الأمريكية عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة ((العجلة المزدوجة + الجسر المزدوج (EAI + Crypto)))، التي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل الذكي مع إمكانات اقتصاد الأصول الرقمية وتقنيات Web3.

وتشمل الخطة إطلاق مؤشر C10، وهو سلة تضم أكبر 10 عملات رقمية باستثناء العملات المستقرة، إلى جانب منتج استثماري جديد تحت اسم ((خزانة C10)) يستهدف استثمار ما بين 500 مليون إلى مليار دولار في هذه الأصول. ونجحت الشركة في إتمام أول شريحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار.

يعتمد نموذج ((خزانة C10)) على توزيع استثماري بنسبة 80% سلبي + 20% نشط، بما يوفر عوائد مستقرة يمكن توجيهها إلى تطوير المنتجات وإعادة شراء الأسهم وتعزيز النمو. كما تستعد الشركة للتقدم بطلب ترخيص لإطلاق صندوق مؤشرات متداول (ETF) قائم على هذا المؤشر.

وقال إيان كالدرون، عضو مجلس الإدارة المؤسس في ((مجموعة عمل البلوك تشين بكاليفورنيا)): ((نحن أمام فرصة تاريخية تجمع بين دورة القيمة الطويلة في قطاع السيارات الذكية ودورة النمو السريع في سوق العملات الرقمية، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار المالي والتقني))؟

وفي السياق ذاته، أوضح يوتي جيا، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة: ((لا ننتقل فقط إلى عصر Web3، بل نعمل على هندسته. هذه الاستراتيجية تعكس التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا وبناء اقتصاد تنقل أكثر شفافية)).

وأكدت فاراداي فيوتشر أن استراتيجيتها الجديدة ستدار عبر شركة تابعة مستقلة لضمان فصل المخاطر والشفافية، حيث ستحفظ الأصول الرقمية لدى جهات أمناء خارجيين وبإمكانية تحقق كامل على السلسلة (On-Chain).

وبهذا الإعلان، تسعى الشركة إلى الجمع بين الابتكار في قطاع التنقل الذكي والفرص الواعدة لسوق الأصول الرقمية، في خطوة تراها "ثورية" على طريق بناء اقتصاد مستدام وتعزيز قيمة المساهمين.