فاراداي فيوتشر تستهدف استثمار مليار دولار في الأصول الرقمية

فاراداي فيوتشر تستهدف استثمار مليار دولار في الأصول الرقمية
وتشمل الخطة إطلاق مؤشر C10، وهو سلة تضم أكبر 10 عملات رقمية باستثناء العملات المستقرة، إلى جانب منتج استثماري جديد تحت اسم ((خزانة C10)) يستهدف استثمار ما بين 500 مليون إلى مليار دولار في هذه الأصول. ونجحت الشركة في إتمام أول شريحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار.
يعتمد نموذج ((خزانة C10)) على توزيع استثماري بنسبة 80% سلبي + 20% نشط، بما يوفر عوائد مستقرة يمكن توجيهها إلى تطوير المنتجات وإعادة شراء الأسهم وتعزيز النمو. كما تستعد الشركة للتقدم بطلب ترخيص لإطلاق صندوق مؤشرات متداول (ETF) قائم على هذا المؤشر.
وقال إيان كالدرون، عضو مجلس الإدارة المؤسس في ((مجموعة عمل البلوك تشين بكاليفورنيا)): ((نحن أمام فرصة تاريخية تجمع بين دورة القيمة الطويلة في قطاع السيارات الذكية ودورة النمو السريع في سوق العملات الرقمية، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار المالي والتقني))؟
وفي السياق ذاته، أوضح يوتي جيا، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة: ((لا ننتقل فقط إلى عصر Web3، بل نعمل على هندسته. هذه الاستراتيجية تعكس التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا وبناء اقتصاد تنقل أكثر شفافية)).
وأكدت فاراداي فيوتشر أن استراتيجيتها الجديدة ستدار عبر شركة تابعة مستقلة لضمان فصل المخاطر والشفافية، حيث ستحفظ الأصول الرقمية لدى جهات أمناء خارجيين وبإمكانية تحقق كامل على السلسلة (On-Chain).
وبهذا الإعلان، تسعى الشركة إلى الجمع بين الابتكار في قطاع التنقل الذكي والفرص الواعدة لسوق الأصول الرقمية، في خطوة تراها "ثورية" على طريق بناء اقتصاد مستدام وتعزيز قيمة المساهمين.
