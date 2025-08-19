1000 معلم لتدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

1000 معلم لتدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وآمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.
ورداً على سؤال "البيان"، أوضحت الوزارة أن المادة مستقلة ولها حصص ثابتة، وبحسب تفاصيل الخطة، فقد حُددت الحصص التدريسية للمادة بشكل تدريجي، حيث سيحصل طلبة الصفين الأول والثاني على حصتين أسبوعياً، فيما خُصصت حصة واحدة أسبوعياً لطلبة الصف الثالث، بما يضمن استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي بصورة متوازنة مع بقية المناهج.
كما أكدت الوزارة أن تدريس المادة سيُسند إلى أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم وتدريبهم خصيصاً لتدريس هذا التخصص الحديث، بما يعزز من جودة التنفيذ داخل الصفوف الدراسية، ويتيح للطلبة فرصة التفاعل مع مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط ومبتكر.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق تدريس المناهج المستقبلية، وضمان مخرجات تعليمية قادرة على تزويد الطلبة بمهارات نوعية تعكس مكانة الدولة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خبراء أمنيون واجتماعيون يرون في تفعيل خدمة العلم وسيلة لبناء جيل وطني ملتزم
استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
تعيين إبراهيم علبي مندوباً دائماً لسوريا في الأمم المتحدة
واتساب يطلق ميزة ثورية طال انتظارها
حاكم ميسيسيبي يرسل عناصر من الحرس الوطني إلى واشنطن
شيكابالا يناشد الرئيس المصري لحل أزمة أرض نادي الزمالك