1000 معلم لتدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) ">اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات خطة متكاملة لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ضمن توجهها نحو تعزيز المهارات المستقبلية لدى الطلبة، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغير.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، و‎آمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.

ورداً على سؤال "البيان"، أوضحت الوزارة أن المادة مستقلة ولها حصص ثابتة، وبحسب تفاصيل الخطة، فقد حُددت الحصص التدريسية للمادة بشكل تدريجي، حيث سيحصل طلبة الصفين الأول والثاني على حصتين أسبوعياً، فيما خُصصت حصة واحدة أسبوعياً لطلبة الصف الثالث، بما يضمن استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي بصورة متوازنة مع بقية المناهج.

كما أكدت الوزارة أن تدريس المادة سيُسند إلى أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم وتدريبهم خصيصاً لتدريس هذا التخصص الحديث، بما يعزز من جودة التنفيذ داخل الصفوف الدراسية، ويتيح للطلبة فرصة التفاعل مع مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط ومبتكر.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق تدريس المناهج المستقبلية، وضمان مخرجات تعليمية قادرة على تزويد الطلبة بمهارات نوعية تعكس مكانة الدولة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.