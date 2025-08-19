ماذا تقول ألوان الأسنان عن صحتك؟

MENAFN - Al-Bayan) "> يرغب الجميع في أن تكون أسنانهم لؤلؤية وبيضاء، لكن الأسنان دائماً ما تكون توثيقاً دقيقاً لما تعرض له الإنسان من أمراض منذ ولادته، وطوال حياته، وهي بمثابة جهاز إنذار مبكر لأمراض قد تصيب الإنسان.

قال آلن تشانج، أخصائي تكنولوجيا الأسنان: "يمكن لأسنانك أن تكشف عن علامات تحذير مبكرة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه، فالأدوات البسيطة مثل كاميرات الأسنان داخل الفم تجعل من السهل اكتشاف التغيرات اللونية قبل أن تتطور إلى مشاكل خطيرة، ويجب فحص الأسنانك بانتظام لأنه ينقذ من مشاكل صحية أكبر في وقت لاحق" وفق "ديلي ميل".

ورغم أن البقع الصفراء تنتج عادة عن شرب كميات كبيرة من الشاي أو القهوة، لكنها ترتبط بأمراض أخرى قد تتعلق بالكبد، فعندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم مستويات البيليروبين - الصبغة الصفراء في الصفراء - في الجسم، كما يمكن أن يشير اللون الرمادي الباهت إلى أن السن "مات" نتيجة لصدمة سابقة، ويرتبط أيضاً بحالات كمرض الاضطرابات الهضمية، والذي يمكن أن يعطل تكوين مينا الأسنان ويسبب تغير اللون على حد قوله.

وأضاف تشانج أن البقع البنية على أسنانك -بالإضافة إلى كونها غير جذابة للمنظر- يمكن أن تكون أيضاً علامات تحذير مبكرة لتسوس الأسنان، كما يمكن أن تكون الخطوط البنية ناجمة عن التسمم بالفلورايد الشديد - وهي حالة تحدث بسبب الإفراط في تناول الفلورايد أثناء نمو الأسنان.

ومن الأسباب الرئيسية لتسمم الأسنان بالفلورايد الاستخدام غير السليم لمنتجات الأسنان المحتوية على الفلورايد، مثل معجون الأسنان وغسول الفم، فأحياناً يستمتع الأطفال بطعم معجون الأسنان المفلور لدرجة أنهم يبتلعونه، ومن بين المشكلات الأخرى التي يمكن إرجاعها إلى مرحلة الطفولة ظهور خطوط زرقاء أو رمادية على الأسنان، والتي يمكن أن تُعزى إلى المضادات الحيوية التي تناولها الطفل في سن مبكرة، حيث تتغلغل الأدوية عميقاً في الأسنان النامية.

ويشير تشانج إلى أن "اللون الأسود الداكن قد يشير إلى تسوس متقدم أو أنسجة لب ميتة وفي حالات نادرة، يرتبط الأمر بالتعرض للمعادن الثقيلة".

أما مينا الأسنان المتبقع - والذي يبدو وكأنه تغير لون غير متساوٍ وغير منتظم - فيشير إلى اضطرابات وراثية مثل خلل تكوين المينا.

