مسبار الأمل يحل لغز السحب الليلية الغامضة على المريخ

بفضل بيانات من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" كشف باحثون عن أول صورة كاملة للسحب الليلية على الكوكب الأحمر.

على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، ظلّ رصد السحب المريخية محدودًا في ساعات النهار، وهو ما خلق فجوة معرفية كبيرة في فهم ديناميات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. فمنذ بدء البعثات المدارية الكبرى مثل ((مارس إكسبريس)) عام 2003، ركّزت معظم الأدوات على مراقبة السحب عند توفر ضوء الشمس، مما جعل تكوينها وتطورها أثناء الليل مجهولًا إلى حد كبير.

هذا القصور في البيانات حال دون تكوين صورة مكتملة عن الدورة الجوية للمريخ، وتأثير السحب على توازن الحرارة والمناخ الكوكبي. ومع إطلاق ((مسبار الأمل)) الإماراتي في 2021، بدأت هذه الفجوة تُسد لأول مرة عبر صور ليلية غير مسبوقة، سمحت للعلماء بإعادة بناء المشهد الجوي للمريخ على مدار 24 ساعة، مقدِّماً رؤية أكثر شمولاً للعمليات الجوية على الكوكب الأحمر وتأثيرها في مناخ المريخ. وتم اكتمال هذا الإنجاز مؤخراً وفق دراسة علمية نشرتها مجلة (الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب)، خطوة مهمة في فهم ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ.

يُعدّ هذا البحث محورياً لتعزيز دقة نماذج مناخ المريخ، وتوفير رؤى أعمق في آليات تشكّل السحب، مما قد يكون له آثار أوسع على علوم الكواكب، هذه المعرفة المُكتشفة حديثاً لا تُلقي الضوء على ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ فحسب، بل تُرسّخ أيضاً أسس بعثات الاستكشاف المستقبلية.

دور السحب الليلية في مناخ المريخ

على الرغم من رقة وجفاف غلاف المريخ الجوي مقارنةً بغلاف الأرض، إلا أنه موطنٌ لسحبٍ تتكون من بلورات جليدية مائية صغيرة، تؤثر هذه السحب على مناخ الكوكب، تماماً كما تؤثر السحب على الأرض، ومع ذلك، كان أحد التحديات الرئيسية التي واجهها العلماء هو فهم كيفية تشكل هذه السحب وسلوكها وتبددها على مدار اليوم المريخي، وقد وفّر مسبار الأمل، الذي يدور حول المريخ منذ عام 2021، البيانات الأكثر شمولاً عن هذه السحب، مع التركيز تحديداً على سلوكها ليلاً.

بتحليل بيانات تقارب سنتين مريخيتين من مطياف الأشعة تحت الحمراء التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كشف الباحثون أن سحب الليل تميل إلى أن تكون أكثر كثافةً من تلك المرصودة خلال النهار، ويُعدّ هذا الاكتشاف بالغ الأهمية لتحسين فهمنا لأنماط الطقس المريخية، والتي بدورها تؤثر على كيفية نمذجة مناخ الكوكب بشكل عام. إن فهم هذه الاختلافات على مدار يوم مريخي كامل يُمكّن العلماء من تقييم كيفية تطور أنظمة الطقس المريخية مستقبلًا بشكل أفضل، مما يُسهم في التنبؤ بصلاحية الكوكب للسكن، وتوافر الموارد، وإمكانية استيطانه مستقبلًا.

استراتيجية المراقبة لمسبار الأمل

صُممت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ بشكل استراتيجي، بحيث يُمكّن مدارها مسبار الأمل من رصد المريخ طوال الليل والنهار، موفراً تغطية شبه عالمية. يُمكّن هذا المدار الإهليلجي، إلى جانب مساره منخفض الميل، المسبار من جمع البيانات من جميع خطوط العرض والطول تقريباً على سطح الكوكب. صُممت أجهزة المسبار، وخاصةً مطياف الإمارات للأشعة تحت الحمراء للمريخ (EMIRS)، خصيصاً لرصد سُحب الجليد المائي من خلال مراقبة كيفية تشتت هذه السُحب وامتصاصها للأشعة تحت الحمراء.

يتيح هذا النهج للباحثين رصد العمق البصري للسحب - أي سُمكها - على مدار الدورة النهارية الكاملة. وقد جعلت قدرة EMIRS على رصد وجود سحب جليدية مائية في أوقات مختلفة من اليوم منه أداةً أساسيةً لفهم تركيب الغلاف الجوي للمريخ، وخاصةً في الليل، حين لم تكن ديناميكيات السحب معروفةً من قبل، وقد أثبتت المنهجية التي استندت إليها هذه الرصدات فعاليتها العالية، مما ساهم في رسم أول خريطة شاملة لسلوك السحب الليلية على المريخ.

ديناميكيات تكوّن السحب على المريخ

يشهد المريخ نمطاً معقداً من تكوّن السحب، وقد كشف هذا البحث عن رؤىً ثاقبة، تشير البيانات إلى أن ذروة تكوّن السحب تحدث في الصباح الباكر وأواخر المساء، مع انخفاض ملحوظ في تكوّنها عند الظهيرة، يشير هذا النمط إلى تأثير يومي قوي على سلوك السحب المريخية، على غرار أنماط الطقس على الأرض، حيث تتفاوت درجات الحرارة والظروف الجوية على مدار اليوم، كما لاحظت الدراسة أن السحب الكثيفة تتشكل غالباً في موسم البرد بالقرب من خط استواء المريخ، وخاصةً بعد شروق الشمس مباشرةً.

خلال هذا الموسم، تزداد كثافة السحب حول خط الاستواء، لكنها تنتشر على نطاق أوسع في وقت متأخر من المساء عبر خطوط العرض المنخفضة، ولوجود السحب الكثيفة بعد شروق الشمس مباشرة وفي وقت متأخر من المساء آثار مهمة على فهم الديناميكيات الحرارية لغلاف المريخ الجوي، ويمكن لهذا السلوك المرصود حديثاً أن يساعد في تحسين نماذج توازن طاقة المريخ، وهو أمر بالغ الأهمية للمهام المستقبلية التي تهدف إلى دراسة إمكانية الكوكب للسكن ونظامه المناخي العام.

تكوّن السحب في المنطقة البركانية

من أبرز نتائج هذه الدراسة تكوّن السحب المُركّزة فوق منطقة ثارسيس البركانية، ويبدو أن هذه المنطقة، الواقعة بالقرب من خط استواء المريخ وتمتد على خطوط عرض منخفضة، تلعب دوراً محورياً في تكوّن سحب الصباح الباكر. وكشفت الدراسة أن تكوّن سحب الصباح الباكر يتركز بشكل أكبر فوق هذه المنطقة البركانية الشاسعة، تشتهر ثارسيس بخصائصها الجيولوجية المهمة، بما في ذلك بعض أكبر البراكين في النظام الشمسي، ومن المُرجّح أن نشاطها البركاني يؤثر على الغلاف الجوي بطرق فريدة.

التأثير على نمذجة المناخ والاستكشاف المستقبلي

تُقدّم نتائج مسبار الأمل تداعياتٍ هامة على نمذجة المناخ على المريخ. تُوفّر البيانات الجديدة حول سُمك السحب وتوزيعها عبر أوقات مختلفة من اليوم فهماً أدقّ لديناميكيات طاقة الكوكب، ويكتسب هذا أهميةً خاصة عند دراسة مناخ المريخ، الذي يشهد تقلباتٍ شديدة في درجات الحرارة والظروف الجوية بسبب غلافه الجوي الرقيق وانعدام المجال المغناطيسي العالمي.

بدمج هذه الرؤى الجديدة في نماذج المناخ، يمكن للعلماء تحسين التنبؤات المتعلقة بأنماط الطقس على المريخ، بما في ذلك تغيرات درجات الحرارة، وتكوين السحب، والتغيرات الجوية المحتملة، ستكون هذه البيانات بالغة الأهمية لمهام الاستكشاف المستقبلية التي تهدف إلى دراسة سطح المريخ وغلافه الجوي بمزيد من التفصيل، يُعد فهم سلوك السحب على مدار يوم مريخي كامل أمراً أساسياً لتصميم مركبات جوالة ومركبات هبوط قادرة على تحمل ظروف المريخ القاسية، وخاصةً في الليل حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد.