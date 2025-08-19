403
6 أسباب تجعل من نيسان "Z" نيسمو سيارة تفوق التوقعات
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) يتميّز سوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوعه الغني، مع اهتمام أكبر بالمركبات التي تركز إما على القوة في القيادة أو على التصاميم اللافتة. وهنا تبرز نيسان “Z” نيسمو من العربية للسيارات التي تجمع بين السلاسة والتفوق التقني، وتلبي احتياجات السائقين المختلفة في كل الأوقات، ما يجعلها خياراً مثالياً لعشاق القيادة.
وتجسد نيسان “Z” روح الإثارة، مستلهمة من إرث نيسمو العريق. وبعد خمسين عاماً من الابتكار والتطور في عالم السيارات، تأتي هذه المركبة لتقدم تجربة فريدة على الطريق.
إليكم أبرز مميزات نيسان “Z” نيسمو:
محرّك توربو مزدوج معزز بقوة أكبر
تستمد نيسان “Z” نيسمو طاقتها من محرك V6 سعة 3.0 لتر توربو مزدوج، بقدرة تصل إلى 420 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات. وتم إدخال تحسينات دقيقة على النظام الميكانيكي لرفع مستويات العزم والاستجابة، مع تصميم خاص لنظام تبريد محسّن لزيت المحرك لتحمّل أقسى ظروف القيادة. والنتيجة: تجربة متكاملة بلا أي تنازلات.
تحكم يمنحك ثقة تامة
تقدم نيسان “Z” نيسمو مستوى استثنائياً من السيطرة، سواء كنت تقود عبر ممرات جبل جيس أو منعطفات حتا. وبفضل تصميمها المتقدم، الذي يشمل قاعدة الهيكل المعززة والدعامات السفلية والمخمّدات المعدّلة، إلى جانب نظام تعليق مُعاد ضبطه، توفر السيارة استجابة دقيقة وثباتاً عالياً. هذه التعديلات تمنح السائق قدرة تنبؤية على التعامل مع المنعطفات، ما يجعل كل رحلة تجربة مميّزة.
ديناميكية هوائية محسّنة
يتميز التصميم الخارجي بأجنحة وواجهة أمامية جديدة معاد تشكيلها، بفتحات شبكية على شكل قرص عسل النحل، وتفاصيل دقيقة تساهم في خفض مقاومة الهواء وتعزيز الثبات. وسواءً كنت تتنقل على شارع الخيل أو شارع الإمارات، ستشعر دائماً بتماسك قوي عند السرعات المختلفة.
اسم عريق وإرث غني
تأسس قسم نيسمو في نيسان عام 1984 ليجسد التلاقي بين تقنيات الحلبات ومتطلبات الطرق اليومية. وتُعد نيسان “Z” نيسمو ثمرة عقود من التطوير، ما يمنحها مكانة خاصة بين سيارات الفئة الرياضية.
مقصورة قيادة مُصممة خصيصاً للسائق
تُجسّد التفاصيل باللون الأحمر الجريء الموجودة أسفل الشبك الأمامي وعلى العتبات الجانبية وملاقط المكابح إرث نيسمو العريق في عالم السرعة. أما المقاعد الرياضية الأنيقة من “ريكارو” فقد صُمّمت لتُحاكي الجسم وتدعمه، فيما تعكس الخياطة الداخلية الطابع الرياضي الفاخر. وتضم السيارة شاشة عرض رقمية مدعومة بتقنية TFT توفّر معلومات دقيقة تشمل قوة الدفع، وأوقات اللفات، والتسارع.
سيمفونية تعكس شخصية نيسمو
يتميز نظام العادم الخاص بنيسمو بصوت فريد يتناغم فيه همس التوربو المزدوج مع صدى ميكانيكي يعكس روح الانطلاق عند الضغط على دواسة الوقود. هذا التكوين السمعي يعزز الشعور بالحيوية والانغماس خلف المقود.
وفي سوق مليء بالمركبات التي تركز على بُعد واحد فقط، تأتي نيسان “Z” نيسمو لترفع المعايير وتمنح تجربة قيادة لا تُنسى. اكتشفها بنفسك في صالات عرض نيسان في دبي، الشارقة، والإمارات الشمالية.
