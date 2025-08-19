تيك توك تكشف عن خاصية جديدة تحدث ثورة في سوق التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت تيك توك عن إرشادات مجتمعية منقحة على منصتها، والتي تتضمن قواعد أكثر صرامة للمحتوى التجاري وتدابير جديدة حول المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI). ستدخل التحديثات حيز التنفيذ اعتباراً من 13 سبتمبر من هذا العام. وهي من شأنها أن تحدث ثورة في سوق التجارة الإلكترونية.

شراء المنتجات خارج المنصة

وبموجب الإرشادات المحدثة، ستقلل تيك توك الآن من ظهور المحتوى التجاري، وتوجه المستخدمين لشراء المنتجات خارج المنصة في الأسواق التي يتوفر بها متجر تيك توك، ويسمح متجر تيك توك، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، للمستخدمين بتشغيل البث المباشر وبيع كل شيء من الأحذية الرياضية إلى ظلال العيون وكسب عمولة على المبيعات. تشتهر سوق التجارة الإلكترونية المدمجة في تيك توك بالمنتجات المخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تلزم الإرشادات المنقحة بالإفصاح عن المحتوى التجاري من خلال أدوات المحتوى التي تحمل علامة تيك توك التجارية.



التدقيق المعزز على المحتوى

تماشياً مع التدقيق المعزز على المحتوى التجاري، وافقت تيك توك فقط على بائعي متجر تيك توك وحسابات الأعمال التي تم التحقق منها للترويج للمنتجات المصنفة ضمن العناصر عالية الخطورة أو الحساسة. تدمج الإرشادات المحدثة سياسات المقامرة والكحول والمخدرات والأسلحة النارية والتبغ ضمن قسم واحد للسلع والخدمات المنظمة.



قواعد أكثر صرامة

يفرض على منشئي المحتوى المباشر على المنصة قواعد أكثر صرامة، حيث أصبحوا مسؤولين الآن عن كل ما يظهر أثناء جلستهم المباشرة، حتى لو كان ذلك يتضمن أدوات خارجية، مثل الترجمة الفورية أو أدوات تحويل الصوت إلى نص لقراءة تعليقات المشاهدين. وبالتالي، يحتاج المبدعون إلى مراقبة هذه الأدوات عن كثب لمنع الانتهاكات المحتملة للقواعد.



واجهة فريدة

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي قسم التعليقات على واجهة فريدة لكل مستخدم بناءً على الردود السابقة والإعجابات والردود السابقة. وأشارت الشركة إلى أن التخصيص مصمم للحفاظ على المحتوى ((مسلياً وغنياً بالمعلومات)) مع تصفية الاستعلامات المرتبطة بالتحرش أو الموضوعات الجرافيكية.



التزييف العميق

في خطوة تهدف إلى التصدي لعمليات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طالبت تيك توك بوضع علامات واضحة على محتوى الوسائط، وتقييد المحتوى ((المضلل بشأن مسائل ذات أهمية عامة أو ضار بالأفراد)). وأعيدت صياغة سياسة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي (AIGC) بلغة أبسط، كما حذفت الإشارات إلى موافقات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الإصدارات السابقة.