تيك توك تكشف عن خاصية جديدة تحدث ثورة في سوق التجارة الإلكترونية

تيك توك تكشف عن خاصية جديدة تحدث ثورة في سوق التجارة الإلكترونية
شراء المنتجات خارج المنصة
وبموجب الإرشادات المحدثة، ستقلل تيك توك الآن من ظهور المحتوى التجاري، وتوجه المستخدمين لشراء المنتجات خارج المنصة في الأسواق التي يتوفر بها متجر تيك توك، ويسمح متجر تيك توك، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، للمستخدمين بتشغيل البث المباشر وبيع كل شيء من الأحذية الرياضية إلى ظلال العيون وكسب عمولة على المبيعات. تشتهر سوق التجارة الإلكترونية المدمجة في تيك توك بالمنتجات المخفضة.
بالإضافة إلى ذلك، تلزم الإرشادات المنقحة بالإفصاح عن المحتوى التجاري من خلال أدوات المحتوى التي تحمل علامة تيك توك التجارية.
التدقيق المعزز على المحتوى
تماشياً مع التدقيق المعزز على المحتوى التجاري، وافقت تيك توك فقط على بائعي متجر تيك توك وحسابات الأعمال التي تم التحقق منها للترويج للمنتجات المصنفة ضمن العناصر عالية الخطورة أو الحساسة. تدمج الإرشادات المحدثة سياسات المقامرة والكحول والمخدرات والأسلحة النارية والتبغ ضمن قسم واحد للسلع والخدمات المنظمة.
قواعد أكثر صرامة
يفرض على منشئي المحتوى المباشر على المنصة قواعد أكثر صرامة، حيث أصبحوا مسؤولين الآن عن كل ما يظهر أثناء جلستهم المباشرة، حتى لو كان ذلك يتضمن أدوات خارجية، مثل الترجمة الفورية أو أدوات تحويل الصوت إلى نص لقراءة تعليقات المشاهدين. وبالتالي، يحتاج المبدعون إلى مراقبة هذه الأدوات عن كثب لمنع الانتهاكات المحتملة للقواعد.
واجهة فريدة
بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي قسم التعليقات على واجهة فريدة لكل مستخدم بناءً على الردود السابقة والإعجابات والردود السابقة. وأشارت الشركة إلى أن التخصيص مصمم للحفاظ على المحتوى ((مسلياً وغنياً بالمعلومات)) مع تصفية الاستعلامات المرتبطة بالتحرش أو الموضوعات الجرافيكية.
التزييف العميق
في خطوة تهدف إلى التصدي لعمليات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طالبت تيك توك بوضع علامات واضحة على محتوى الوسائط، وتقييد المحتوى ((المضلل بشأن مسائل ذات أهمية عامة أو ضار بالأفراد)). وأعيدت صياغة سياسة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي (AIGC) بلغة أبسط، كما حذفت الإشارات إلى موافقات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الإصدارات السابقة.
