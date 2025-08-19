طرق دبي تُحدِّث عدداً من الخدمات والمبادرات عبر محبوب
ويتماشى تحديث الخدمات والمبادرات عبر المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" أيضاً مع استراتيجية الهيئة الرقمية 2030، التي تواءم مع استراتيجية دبي الرقمية وتهدف إلى بناء قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100%، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030"، وبهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي.
ومن بين الخدمات التي تعمل الهيئة على تحديثها عبر المتحدث الآلي "محبوب"، استكمال دمج وتحسين خدمات ترخيص السائقين والمركبات، حيث سيتمكن المتعاملون من إنجاز معاملاتهم خلال دقائق معدودة ومن خلال استخدام الهوية الرقمية والدفع الآمن عبر خدمة سداد دبي، وهو ما يعزز الاعتماد على القنوات الرقمية، ويقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي.
كما يعمل المتحدث الآلي "محبوب" عبر قنوات متعددة تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة وتطبيق واتساب، وقد أجرى منذ إطلاقه أكثر من 27 مليون محادثة وأنجز 800 ألف معاملة، ويتميز بسرعة الاستجابة، مع معدل تحويل منخفضٍ إلى المحادثة الحية لا يتجاوز 1.5%، مما يعكس دقته العالية في تلبية احتياجات المتعاملين دون تدخل بشري، وقد ساهم في تقليل الطلب على مراكز الاتصال بنسبة تصل إلى 70%، مما وفر الوقت والجهد على المتعاملين.
ويبلغ عدد الخدمات المتنوعة التي يقدمها "محبوب" 330 خدمة تشمل دفع المخالفات، تجديد المركبات، شحن بطاقات نول، حجز المواعيد، وغيرها، مع دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية، حيث يعد مساعداً افتراضياً ذكياً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز التحول الرقمي في دبي، منذ أن بدأ إطلاقه لأول مرة في أكتوبر 2018، كخدمة قائمة على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قبل أن يتطور في عام 2024 عبر إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).
