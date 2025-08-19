طرق دبي تُحدِّث عدداً من الخدمات والمبادرات عبر محبوب

MENAFN - Al-Bayan) ">أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحديثاً على عدد من الخدمات والمبادرات عبر المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" موجهة للعديد من القطاعات، تعزيزاً لجهودها في توفير الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، وإطلاق الجيل الجديد من سياسة خدمات 360، الرامية إلى تطوير تجربة المتعاملين، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة، سلسة، واستباقية تُمكِّن المتعاملين من الوصول إليها بسهولة عبر القنوات الرقمية المشتركة مثل تطبيق "دبي الآن".

ويتماشى تحديث الخدمات والمبادرات عبر المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" أيضاً مع استراتيجية الهيئة الرقمية 2030، التي تواءم مع استراتيجية دبي الرقمية وتهدف إلى بناء قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100%، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030"، وبهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين الخدمات التي تعمل الهيئة على تحديثها عبر المتحدث الآلي "محبوب"، استكمال دمج وتحسين خدمات ترخيص السائقين والمركبات، حيث سيتمكن المتعاملون من إنجاز معاملاتهم خلال دقائق معدودة ومن خلال استخدام الهوية الرقمية والدفع الآمن عبر خدمة سداد دبي، وهو ما يعزز الاعتماد على القنوات الرقمية، ويقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي.

كما يعمل المتحدث الآلي "محبوب" عبر قنوات متعددة تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة وتطبيق واتساب، وقد أجرى منذ إطلاقه أكثر من 27 مليون محادثة وأنجز 800 ألف معاملة، ويتميز بسرعة الاستجابة، مع معدل تحويل منخفضٍ إلى المحادثة الحية لا يتجاوز 1.5%، مما يعكس دقته العالية في تلبية احتياجات المتعاملين دون تدخل بشري، وقد ساهم في تقليل الطلب على مراكز الاتصال بنسبة تصل إلى 70%، مما وفر الوقت والجهد على المتعاملين.

ويبلغ عدد الخدمات المتنوعة التي يقدمها "محبوب" 330 خدمة تشمل دفع المخالفات، تجديد المركبات، شحن بطاقات نول، حجز المواعيد، وغيرها، مع دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية، حيث يعد مساعداً افتراضياً ذكياً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز التحول الرقمي في دبي، منذ أن بدأ إطلاقه لأول مرة في أكتوبر 2018، كخدمة قائمة على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قبل أن يتطور في عام 2024 عبر إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).