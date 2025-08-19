  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
داء الفيالقة يغزو نيويورك ويودي بخمسة أشخاص

داء الفيالقة يغزو نيويورك ويودي بخمسة أشخاص

2025-08-19 08:12:22
(MENAFN- Al-Bayan) ">توفي خمسة أشخاص في حي هارلم بمدينة نيويورك ونُقل 14 آخرون إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة Legionnaires' disease، في حالات تعود إلى عدوى تنتشر عبر أنظمة تكييف الهواء، على ما أعلن مسؤولو الصحة الاثنين.

وأعلنت إدارة الصحة في مدينة نيويورك عن تأكيد 108 حالات بهذا الداء التنفسي في الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

ويعد "داء الفيالقة" عدوى رئوية خطرة تسببها بكتيريا الفيالقة، وتبلغ نسبة الوفيات 9% من إجمالي المصابين بهذا الداء.

يمكن أن يحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسي عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء. ولا ينتقل هذا المرض من شخص لآخر.

وذكّرت إدارة الصحة في مدينة نيويورك مالكي المباني بالتزامهم ضمان الصيانة السليمة لأنظمة تكييف الهواء لمنع انتشار البكتيريا.

يشتق اسم هذا المرض من أولى الحالات المعروفة التي سُجلت عام 1976 في فندق في فيلادلفيا، حيث كانت جمعية المحاربين القدامى الأميركية تعقد مؤتمرا. وقد توفي أربعة وثلاثون شخصا حينها.

MENAFN19082025000110011019ID1109947249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث