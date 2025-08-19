وفد من مصانع AUX العالمية يزور شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية، الوكيل الحصري لشركة AUX العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفداً رسمياً رفيع المستوى من مصانع AUX العالمية، وذلك في مقر الشركة بعمان.وترأست الوفد السيدة Lemon نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة AUX والرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين والخبراء المرافقين لها، حيث جرى عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع الإدارة العليا لشركة جوهرة المملكة، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، واستعراض فرص الشراكة والتوسع داخل السوق الأردني وأسواق الشرق الأوسط.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه جوهرة المملكة بصفتها الشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لـ AUX في الأردن، حيث تم استعراض النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في تقديم حلول متقدمة في مجال الأجهزة الكهربائية والتكييف، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية ويلبي تطلعات المستهلك الأردني.

كما ركزت المباحثات على سبل دعم الصناعة المحلية الأردنية من خلال نقل الخبرات التقنية وتبادل المعرفة في مجالات التصنيع والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الأردن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية التي تهدف إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتوطين أحدث الحلول الصناعية العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى تقديم منتجات وحلول مبتكرة تتماشى مع تطلعات المستهلك الأردني، وتدعم التوجه نحو سوق أكثر تنافسية واستدامة.

وأكدت إدارة شركة جوهرة المملكة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون مع شركة AUX العالمية، وتعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم للصناعة والتجارة في قطاع الأجهزة الكهربائية. كما أشارت إلى أن التعاون مع AUX سيمكّن الشركة من تقديم حلول صناعية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للنمو والتطوير الاقتصادي.

وتعهد الطرفان بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية المنتجات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق رؤى وتطلعات النمو المستدام في المملكة.


























