الأحوال المدنية: لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

الأحوال المدنية: لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، أنه لن يترتب أي زيادة على رسوم استصدار جواز السفر الإلكتروني.
وأضاف الطيب خلال لقاء في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الأنظمة والتعليمات المعمول فيها باستصدار جواز السفر التقليدي هي نفسها التي ستنطبق على الإلكتروني.
