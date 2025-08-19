  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأحوال المدنية: لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

الأحوال المدنية: لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

2025-08-19 08:12:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، أنه لن يترتب أي زيادة على رسوم استصدار جواز السفر الإلكتروني.


وأضاف الطيب خلال لقاء في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الأنظمة والتعليمات المعمول فيها باستصدار جواز السفر التقليدي هي نفسها التي ستنطبق على الإلكتروني.

MENAFN19082025000208011052ID1109947247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث