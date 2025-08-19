الأحوال المدنية: لا زيادة على رسوم استصدار الجواز الإلكتروني

وأضاف الطيب خلال لقاء في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الأنظمة والتعليمات المعمول فيها باستصدار جواز السفر التقليدي هي نفسها التي ستنطبق على الإلكتروني.

