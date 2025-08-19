الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته.



وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية.



ودعا جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان، إلى إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.



وبالحديث عن سوريا، بين جلالته أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، لافتا إلى دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.



وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد جلالته التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة.