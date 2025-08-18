وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسة وإعادة الضخ للمناطق تباعا

خبرني - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها الفنية والهندسية بالتعاون مع الشركة المشغلة لمياه الديسية ديواكو اليوم الاثنين 18 أب 2025 وبعد جهود مضنية ومحاولات فنية من قبل الطواقم الفنية المختصة منذ لحظة وقوع الاعتداء تمكنت من تحقيق اختراق نوعي بمعالجة العطل الناتج عن الاعتداء على احد هوايات الخط الناقل (الديسة) في منطقة الجفر بشكل مؤقت وإعادة الضخ مباشرة الى المناطق في عمان وأجزاء من الرصيفة ، مؤكدة ان الأمور ستعود الى طبيعتها تلقائيا والتأثير على المناطق التي وردت في اعلان وقف الضخ سيكون جزئيا وتعمل الوزارة/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا على معالجة الاختلالات الناتجة عن الاعتداء وايصال المياه للمناطق والمواطنين وفق اقصى امكانياتها وطاقاتها .

وأوضحت الوزارة /سلطة المياه ان الفرق الفنية للوزارة وشركة مياه الديسة ومنذ يوم أمس وهي تجري محاولات فنية لايجاد حل سريع حيث تم انجاز العمل قبل قليل وبشكل مؤقت لحين اجراء عمليات الصيانة الوقائية الدورية لمنظومة مياه الديسة السنوية المتوقعة نهاية العام الحالي ، حيث ستبدأ أدوار المياه في المناطق التي اعلن عنها بالعودة تباعا وبشكل تدريجي وقد تتأثر بعضها ببعض الاختلالات التي نسعى جاهدين لتكون في أضيق نطاق ، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع المواطنين على تفهمهم لمثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها .

واستنهضت الوزارة/سلطة المياه الجميع ، المخلصين والمؤمنين والشرفاء والاوفياء في هذا الوطن الأردني الذي يواجه واحدة من أصعب الظروف المائية في الوقت الذي نرى أيدي وبكل الأسف تعبث بمقدرات الوطن الهامة مثل منظومة مياه الديسة التي تؤمن يوميا نحو 300 الف متر مكعب وتمتد بالتخريب والاذى الى شريان الحياه لملايين من المواطنين لغايات الشرب في مناطق واسعة من المملكة دون وازع من ضمير او انتماء وتسلب حقوقهم المائية ، منبهة انها ستواصل مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية جهودها للوفاء بالتزاماتها من اجل تأمين مواطنينا وضيوفنا باحتياجاتهم المائية وستتخذ كل ما يوجبه كرامة الوطن وسيادة القانون للجم كل من يحاول تنفيذ مثل هذه التصرفات الغريبة عنا وعن وطننا كونها جريمة كبرى لايمكن السكوت عنها .

وثمنت للأخوة المواطنين جميعا تعاونهم الدائم وتمتعهم بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة داعية إياهم الى ان يكونوا حصنا منيعا في وجه هذه التصرفات الغريبة والعين التي ترقب واليد التي تساند سيادة القانون وحماية مقدراته ، فحماية المياه واجبنا جميعا ، مؤكدا ان الأجهزة المختصة وكوادر الوزارة وسلطة المياه تواصل جهدها لضبط الفاعلين ولن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

