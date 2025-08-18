وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسة وإعادة الضخ للمناطق تباعا

وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسة وإعادة الضخ للمناطق تباعا
خبرني - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها الفنية والهندسية بالتعاون مع الشركة المشغلة لمياه الديسية ديواكو اليوم الاثنين 18 أب 2025 وبعد جهود مضنية ومحاولات فنية من قبل الطواقم الفنية المختصة منذ لحظة وقوع الاعتداء تمكنت من تحقيق اختراق نوعي بمعالجة العطل الناتج عن الاعتداء على احد هوايات الخط الناقل (الديسة) في منطقة الجفر بشكل مؤقت وإعادة الضخ مباشرة الى المناطق في عمان وأجزاء من الرصيفة ، مؤكدة ان الأمور ستعود الى طبيعتها تلقائيا والتأثير على المناطق التي وردت في اعلان وقف الضخ سيكون جزئيا وتعمل الوزارة/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا على معالجة الاختلالات الناتجة عن الاعتداء وايصال المياه للمناطق والمواطنين وفق اقصى امكانياتها وطاقاتها .
وأوضحت الوزارة /سلطة المياه ان الفرق الفنية للوزارة وشركة مياه الديسة ومنذ يوم أمس وهي تجري محاولات فنية لايجاد حل سريع حيث تم انجاز العمل قبل قليل وبشكل مؤقت لحين اجراء عمليات الصيانة الوقائية الدورية لمنظومة مياه الديسة السنوية المتوقعة نهاية العام الحالي ، حيث ستبدأ أدوار المياه في المناطق التي اعلن عنها بالعودة تباعا وبشكل تدريجي وقد تتأثر بعضها ببعض الاختلالات التي نسعى جاهدين لتكون في أضيق نطاق ، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع المواطنين على تفهمهم لمثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها .
واستنهضت الوزارة/سلطة المياه الجميع ، المخلصين والمؤمنين والشرفاء والاوفياء في هذا الوطن الأردني الذي يواجه واحدة من أصعب الظروف المائية في الوقت الذي نرى أيدي وبكل الأسف تعبث بمقدرات الوطن الهامة مثل منظومة مياه الديسة التي تؤمن يوميا نحو 300 الف متر مكعب وتمتد بالتخريب والاذى الى شريان الحياه لملايين من المواطنين لغايات الشرب في مناطق واسعة من المملكة دون وازع من ضمير او انتماء وتسلب حقوقهم المائية ، منبهة انها ستواصل مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية جهودها للوفاء بالتزاماتها من اجل تأمين مواطنينا وضيوفنا باحتياجاتهم المائية وستتخذ كل ما يوجبه كرامة الوطن وسيادة القانون للجم كل من يحاول تنفيذ مثل هذه التصرفات الغريبة عنا وعن وطننا كونها جريمة كبرى لايمكن السكوت عنها .
وثمنت للأخوة المواطنين جميعا تعاونهم الدائم وتمتعهم بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة داعية إياهم الى ان يكونوا حصنا منيعا في وجه هذه التصرفات الغريبة والعين التي ترقب واليد التي تساند سيادة القانون وحماية مقدراته ، فحماية المياه واجبنا جميعا ، مؤكدا ان الأجهزة المختصة وكوادر الوزارة وسلطة المياه تواصل جهدها لضبط الفاعلين ولن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
