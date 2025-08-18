إجراءات لضبط خطوط النقل العام في جرش

خبرني - قال مدير مكتب قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، الاثنين، إنه تم التنسيق مع مدير قضاء برما بشأن تغيب حافلات النقل العام العاملة على خط برما – جرش عن خطوطها، موضحا أن هذا التنسيق جاء بعد متابعة ورصد لهذه الحافلات إثر تلقي شكاوى من أهالي قضاء برما.

وأضاف القضاة أن عدد الحافلات العاملة على خط برما – جرش يبلغ 4 حافلات متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع مشغلي الخطوط بضرورة الالتزام بتقديم خدمة النقل العام لأبناء القضاء، إلا أن بعض مالكي الخطوط لم يلتزموا بها.

وبين القضاة أنه تم مخاطبة محافظ جرش من قبل مدير قضاء برما لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مشغلي الخطوط، وإلزامهم بالتقيد بالتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا.

وأوضح القضاة أنه فيما يخص منطقة خشيبة، وتسهيلًا على سكانها، تم منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – فروان – ساكب للوصول إلى جرش، وكذلك منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – الهُونة – الفوارة للوصول إلى جرش.

وأشار القضاة إلى أن منح هذه التصاريح المؤقتة لمركبات النقل العام في منطقة خشيبة ساهم في توفير خدمة النقل العام عبر مسارين، الأول عبر منطقة ساكب وصولًا إلى جرش، والثاني عبر منطقة برما وصولًا إلى جرش.

كما أوضح القضاة أن اجتماعا عقد صباح الاثنين مع مشغلي خط المصطبة – صويلح بحضور مدير قضاء المصطبة، وتم التأكيد لهم على ضرورة الالتزام بخطوطهم وتقديم خدمة النقل العام لسكان القضاء.