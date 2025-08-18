الهلال الأحمر العمل الإنساني يمثل قيمة راسخة في وجدان الشعب الكويتي

الهلال الأحمر العمل الإنساني يمثل قيمة راسخة في وجدان الشعب الكويتي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الاثنين أن العمل الإنساني يمثل قيمة راسخة في وجدان الشعب الكويتي وجزءا أصيلا من نهج الدولة ومؤسساتها في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.
وقال المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف ال19 من أغسطس من كل عام إن "هذا اليوم يعد مناسبة لتكريم العاملين والمتطوعين في الميدان وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية الطارئة وحشد الدعم الدولي لمواجهة تداعيات الأزمات".
وأعرب عن تقديره البالغ لجهود متطوعي وموظفي الجمعية الذين يجسدون قيم العطاء والتضامن في مختلف ساحات العمل الإنساني.
وأكد في هذا الصدد حرص الجمعية على نشر وترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل الإغاثي.
وأضاف أن "المساعدات التي تقدمها دولة الكويت سواء عبر مؤسساتها الحكومية أو الأهلية أسهمت في تعزيز مكانتها الدولية كدولة رائدة في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني".
وأشار المغامس إلى أن الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية المتصاعدة في مختلف مناطق العالم تفرض أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لتخفيف معاناة المتضررين مؤكدا أن الجمعية تبادر دوما إلى الاستجابة العاجلة عبر تقديم مساعدات نوعية وملبية للاحتياجات الفعلية.
وبين أن الجمعية قدمت خلال العام الحالي مساعدات إنسانية عاجلة لعدد من الدول التي تعرضت لكوارث أو نزاعات من بينها فلسطين واليمن وسوريا ولبنان والسودان وتركيا وغيرها تنوعت ما بين مواد إغاثية وسلال غذائية ومواد إيواء ومشاريع تنموية مستدامة تسهم في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وذكر المغامس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستواصل رسالتها الإنسانية التي بدأتها منذ تأسيسها مستندة إلى نهج الكويت في الخير والبذل وماضية في تعزيز التضامن الإنساني وخدمة المحتاجين إيمانا بأن العمل الإنساني واجب أخلاقي ورسالة سامية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.
