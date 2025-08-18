منارة المستقبل مزيج من التراث الكويتي والحداثة في إكسبو أوساكا

الجناح يحمل رسالة أعمق تجسد العلاقات الكويتية - اليابانية الممتدة لعقود من التعاون والاحترام المتبادل

بمزيج من سحر التراث الكويتي وروح الحداثة، تألقت الكويت في "اكسبو أوساكا الدولي" بجناح تحت شعار "منارة المستقبل" صمم على هيئة أمواج متدفقة وأجنحة صقر منبسطة ليشكل مشهدا بصريا يأسر أنظار الزوار منذ لحظة دخولهم كما يعكس صورة الكويت كجسر يصل الماضي بالحاضر.

ويبحر الزائر داخل الجناح في رحلة تفاعلية عبر قاعات متعددة بدءا من "لؤلؤة الإدراك" التي تروي قصة الغوص على اللؤلؤ حتى عصر النفط الى "قاعة الأصالة والحداثة" التي تنبض بتاريخ التجارة والتراث فيما تتجلى في المعرض المقام حتى 13 أكتوبر المقبل إنجازات الكويت في كل من مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

ويكمل المشهد مطعم "السدرة" بروائحه الكويتية الأصيلة وركن الهدايا التذكارية الذي يعكس لمسات من الهوية الوطنية ليمنح هذا الحضور المميز الزوار تجربة غنية لا تقتصر على المعروضات فحسب بل تمتد إلى رسالة أعمق تجسد العلاقات الكويتية - اليابانية الممتدة لعقود من التعاون والاحترام المتبادل.