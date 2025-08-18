منارة المستقبل مزيج من التراث الكويتي والحداثة في إكسبو أوساكا

منارة المستقبل مزيج من التراث الكويتي والحداثة في إكسبو أوساكا
-
الجناح يحمل رسالة أعمق تجسد العلاقات الكويتية - اليابانية الممتدة لعقود من التعاون والاحترام المتبادل
بمزيج من سحر التراث الكويتي وروح الحداثة، تألقت الكويت في "اكسبو أوساكا الدولي" بجناح تحت شعار "منارة المستقبل" صمم على هيئة أمواج متدفقة وأجنحة صقر منبسطة ليشكل مشهدا بصريا يأسر أنظار الزوار منذ لحظة دخولهم كما يعكس صورة الكويت كجسر يصل الماضي بالحاضر.
ويبحر الزائر داخل الجناح في رحلة تفاعلية عبر قاعات متعددة بدءا من "لؤلؤة الإدراك" التي تروي قصة الغوص على اللؤلؤ حتى عصر النفط الى "قاعة الأصالة والحداثة" التي تنبض بتاريخ التجارة والتراث فيما تتجلى في المعرض المقام حتى 13 أكتوبر المقبل إنجازات الكويت في كل من مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
ويكمل المشهد مطعم "السدرة" بروائحه الكويتية الأصيلة وركن الهدايا التذكارية الذي يعكس لمسات من الهوية الوطنية ليمنح هذا الحضور المميز الزوار تجربة غنية لا تقتصر على المعروضات فحسب بل تمتد إلى رسالة أعمق تجسد العلاقات الكويتية - اليابانية الممتدة لعقود من التعاون والاحترام المتبادل.
