المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026

المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026
عمان 18 آب (بترا)- أعلن المعهد القضائي الأردني عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالدراسة في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026.
وقال المعهد أن بدء التقدم بالطلبات سيكون على الموقع الإلكتروني للمعهد من خلال رابط المسابقة اعتبارا من الأحد الموافق 17 آب وحتى الساعة الثالثة من الأحد المقبل الموافق 31 آب الحالي.
وأوضح المعهد في بيان صحفي أن المتقدم بالطلب يجب أن يكون أردني الجنسية منتميا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا يزيد عمره على 35 عاما، وتتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، ولا يكون محكوما عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، ولا يكون محكوما عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
كما اشترط المعهد ألا يقل معدل المتقدم في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن (70)%، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية: أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة، وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه، وأن يكون معاصرا أستاذاً أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل أو الأمانة العامة للمجلس القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون. ثانيا أن يكون موفداً حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني، وثالثا أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول.
كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد.
ودعا المعهد المتقدمين أن يرفق مع الطلب صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية (مصادقة التخرج)، وشهادة خبرة من وزارة العدل أو من الأمانة العامة للمجلس القضائي تبين الفئة وعدد سنوات الخبرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في القانون (خاصة بفئة موظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي)، وشهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة (خاصة بفئة الأوائل الجامعات)، وشهادة من نقابة المحامين تثبت أنه محام أستاذ (خاصة بفئة المحامين)، وشهادة عدم محكومية حديثة.
وبين المعهد أن المتقدم للمسابقة، واستناداً الى المادة (5/ 1) من تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني رقم (2) لسنة 2020، سيخضع لامتحان كتابي في مواد (القانون المدني، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون محاكم الصلح، قانون البينات)، بالإضافة إلى امتحان شفوي ومقابلة شخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي بنسبة لا تقل عن 70 ٪ من العلامة المقررة.
وأشار المعهد إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة شهرية للطلبة المقبولين من فئة أوائل الجامعات والمحامين، بمبلغ مقداره 400 دينار شهريا طيلة مدة الدراسة في برنامج دبلوم المعهد القضائي.
--(بترا)
ف ج
18/08/2025 13:13:30
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
مجلس الأمن الدولي يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان
جولة جديدة لبرّاك على خط "سحب السلاح" في لبنان
إيران تتحسّب لتجدد الحرب مع إسرائيل "في أي لحظة"
مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي
علاج ثوري جيني لمرض السكري