المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026

عمان 18 آب (بترا)- أعلن المعهد القضائي الأردني عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالدراسة في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026.

وقال المعهد أن بدء التقدم بالطلبات سيكون على الموقع الإلكتروني للمعهد من خلال رابط المسابقة اعتبارا من الأحد الموافق 17 آب وحتى الساعة الثالثة من الأحد المقبل الموافق 31 آب الحالي.

وأوضح المعهد في بيان صحفي أن المتقدم بالطلب يجب أن يكون أردني الجنسية منتميا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا يزيد عمره على 35 عاما، وتتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، ولا يكون محكوما عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، ولا يكون محكوما عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

كما اشترط المعهد ألا يقل معدل المتقدم في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن (70)%، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية: أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة، وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه، وأن يكون معاصرا أستاذاً أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل أو الأمانة العامة للمجلس القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون. ثانيا أن يكون موفداً حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني، وثالثا أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول.

كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد.

ودعا المعهد المتقدمين أن يرفق مع الطلب صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية (مصادقة التخرج)، وشهادة خبرة من وزارة العدل أو من الأمانة العامة للمجلس القضائي تبين الفئة وعدد سنوات الخبرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في القانون (خاصة بفئة موظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي)، وشهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة (خاصة بفئة الأوائل الجامعات)، وشهادة من نقابة المحامين تثبت أنه محام أستاذ (خاصة بفئة المحامين)، وشهادة عدم محكومية حديثة.

وبين المعهد أن المتقدم للمسابقة، واستناداً الى المادة (5/ 1) من تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني رقم (2) لسنة 2020، سيخضع لامتحان كتابي في مواد (القانون المدني، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون محاكم الصلح، قانون البينات)، بالإضافة إلى امتحان شفوي ومقابلة شخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي بنسبة لا تقل عن 70 ٪ من العلامة المقررة.

وأشار المعهد إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة شهرية للطلبة المقبولين من فئة أوائل الجامعات والمحامين، بمبلغ مقداره 400 دينار شهريا طيلة مدة الدراسة في برنامج دبلوم المعهد القضائي.

18/08/2025 13:13:30