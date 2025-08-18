محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين

محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين
معان 18 آب (بترا)- عمر المعاني- تفقد محافظ معان خالد الحجاج، سير العمل في عدد من المؤسسات والمديريات الحكومية في المحافظة، ضمن جولاته الميدانية التفقدية الرامية إلى الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
واستمع الحجاج خلال جولته لعدد من الدوائر الحكومية إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين فيها، مؤكداً حرص المحافظة على دعم جهود تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات التي تعيق سير الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المراجعين وتسريع إنجازها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وأكد أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة منهجية للتواصل المباشر مع المسؤولين والكوادر العاملة والاطلاع عن قرب على جهود المؤسسات ومستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الجولات ستتواصل بشكل دوري خلال العام، بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات وفق رؤية الحكومة.
وأشاد محافظ معان بالجهود الملموسة التي تبذلها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والكوادر العاملة فيها وفرق العمل الميدانية والإدارية في سعيها المتواصل لتحسين جودة الخدمات وابتكار الحلول وتطوير بيئة العمل بما يُسهم بتحقيق توجهات الحكومة وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز رضاهم.
وتخللت الزيارات عرض منجزات المديريات خلال عام 2025 والخطط المستقبلية لكل جهة وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى عرض المبادرات والمشروعات المزمع تنفيذها والاطلاع على آليات العمل ومدى توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات بما يواكب تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
18/08/2025
