محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين

معان 18 آب (بترا)- عمر المعاني- تفقد محافظ معان خالد الحجاج، سير العمل في عدد من المؤسسات والمديريات الحكومية في المحافظة، ضمن جولاته الميدانية التفقدية الرامية إلى الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

واستمع الحجاج خلال جولته لعدد من الدوائر الحكومية إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين فيها، مؤكداً حرص المحافظة على دعم جهود تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات التي تعيق سير الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المراجعين وتسريع إنجازها، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأكد أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة منهجية للتواصل المباشر مع المسؤولين والكوادر العاملة والاطلاع عن قرب على جهود المؤسسات ومستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الجولات ستتواصل بشكل دوري خلال العام، بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات وفق رؤية الحكومة.

وأشاد محافظ معان بالجهود الملموسة التي تبذلها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والكوادر العاملة فيها وفرق العمل الميدانية والإدارية في سعيها المتواصل لتحسين جودة الخدمات وابتكار الحلول وتطوير بيئة العمل بما يُسهم بتحقيق توجهات الحكومة وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز رضاهم.

وتخللت الزيارات عرض منجزات المديريات خلال عام 2025 والخطط المستقبلية لكل جهة وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى عرض المبادرات والمشروعات المزمع تنفيذها والاطلاع على آليات العمل ومدى توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات بما يواكب تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

18/08/2025 13:06:27