رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة
عمان 18 آب (بترا)- التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.
وعبر الفايز عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية ومتجذرة، تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية، وهي علاقات يحرص على تطويرها وتعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبين رئيس مجلس الأعيان أهمية توسيع آفاق العلاقات الأردنية القطرية في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور بين الطرفين، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية، والتي تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات الراهنة، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه دولة قطر للأردن.
من جانبه، أكد السفير القطري حرص قطر على البناء على العلاقات الأخوية القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مبينا أن قطر تعتز بعلاقاتها مع الأردن، وهي علاقات متينة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وقضايا الأمة العربية العادلة.
--(بترا)
م ش/ع أ/t r
18/08/2025 13:35:36
