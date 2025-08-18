رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آب (بترا)- التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود الثنائية والعربية لوقف هذا العدوان البشع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، العين خولة العرموطي، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في مختلف المجالات.

وعبر الفايز عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية ومتجذرة، تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية، وهي علاقات يحرص على تطويرها وتعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبين رئيس مجلس الأعيان أهمية توسيع آفاق العلاقات الأردنية القطرية في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور بين الطرفين، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية، والتي تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات الراهنة، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه دولة قطر للأردن.

من جانبه، أكد السفير القطري حرص قطر على البناء على العلاقات الأخوية القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مبينا أن قطر تعتز بعلاقاتها مع الأردن، وهي علاقات متينة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وقضايا الأمة العربية العادلة.

