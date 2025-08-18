أكاديميون: الأردن وفلسطين حصن صامد أمام أوهام إسرائيل الكبرى

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 18 آب (بترا)- أمين الرواشدة- أكد أكاديميون إدانتهم لتصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي.

واكدوا أن الأردن الذي كان وما يزال السند القوي والمنيع لفلسطين، يجمع بين قوة التاريخ وواقعية السياسة، وأن الشعوب التي تحمل إرادة الصمود والعمل لا تهزم، فيما يبقى الأردن وفلسطين البوابة التي تتحطم عندها أوهام التوسع وخرافات السيطرة.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور اخليف الطراونة، إن مشروع ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" يتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية والنصوص التي تشكل جميعها سدا منيعا أمام محاولات فرض الهيمنة، مستشهدا بما ورد في سفر التثنية من نص ديني صريح يقر بأن لأرض عمون أهلها وأن اغتصابها يخالف حتى التراث الذي يستند إليه الاحتلال.

وأوضح أن التاريخ يثبت هذه الحقيقة، إذ شهدت أرض الأردن معركة مؤتة كأولى المواجهات مع الروم، ثم حسمت الموازين في معركة اليرموك، موضحا أن الأردن اليوم لا يقل صلابة عن ماضيه، فهذه الأرض التي تحطمت عند حدودها مشروعات الغزاة، ما زالت عصية على الطامعين وشعبها وجيشها يقفون صفا واحدا في الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية ضمن إرادة جامعة لا تفرقها الفصائل ولا تضيقها المصالح.

من جانبه، قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور الأسبق، إن تصريحات نتنياهو تعبر عن نزعة توسعية تتناقض مع القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطابات تكشف أن نتنياهو بسياساته المتطرفة.

وأكد أن الأردن لن يقف مكتوف اليدين أمام أي مساس بسيادته أو تهديد لمصالحه الوطنية أو وصايته التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن العبث بهذه الثوابت تجاوز خطير لن يسمح به.

وطالب الضمور المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه التصريحات باعتبارها ناقوس خطر حقيقي، لافتا إلى أن الصمت على سياسات نتنياهو يعني فتح الباب أمام المزيد من الفوضى، وزعزعة الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم كله وأن استمرار دعم هذه السياسات أو التغاضي عنها سيجعل المجتمع الدولي شريكا في النتائج الكارثية التي قد تترتب عليها.

بدوره، قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور مشعل الماضي، إن تصريحات نتنياهو تشكل استفزازا وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأشار الماضي إلى أن هذه التهديدات قوبلت عربيا بإدانات حادة من الأردن ودول أخرى، لا سيما وانها تمس وحدة الأراضي العربية.

من جهته، أكد أستاذ القانون العام والكاتب السياسي، الدكتور معاذ أبو دلو، أن الجيش الأردني هو الذي أنهى أسطورة الجيش الذي لم يهزم والجيش الذي لا يقهر في معركة الكرامة عام 1968، موضحا ان تصريحات نتنياهو ما هي الا محاولات للعب على الوتر الديني للداخل الإسرائيلي وإرسال رسائل بأن مشروع "إسرائيل الكبرى" ما زال قائما.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تكشف عن وجود رعونة سياسية داخل الحكومة اليمينية الإسرائيلية، لكنها تحاول تعزيز صورتها داخليا من خلال إشارات الانتصار في الحرب على قطاع غزة والاحتكاكات في الضفة الغربية، إضافة إلى عملياتها في سوريا ولبنان، وصولا إلى إيران.

من ناحيته، قال الدكتور عاصم الحنيطي، إن تصريحات نتنياهو تتجاهل تاريخ الشعوب وحقوقها وأن الخطر يكمن في مضمونها وتوقيتها في ظل أزمات متتالية في الإقليم وصراعات دولية متصاعدة.

وحول دور المجتمع الدولي، رأى الدكتور الحنيطي، أن هذه التصريحات والتجاوزات تضع المجتمع الدولي على المحك سياسيا وأخلاقيا، لا سيما فيما يتعلق بما يحدث مع الأشقاء في غزة.

من جانبه، أكد المحامي الدكتور برجس الشوابكة، أن تصريحات نتنياهو تمثل تهديدا مباشرا وخطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى انها تسهم في زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الإقليمي والدولي.

وأضاف، إن تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

