العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية كان وسيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث، وصوتاً صلباً في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وقال العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني جسّد بحكمته وشجاعته الموقف الأردني الأصيل، فكان حاضراً دوماً في المحافل الدولية مدافعاً عن الحق ومناصراً للقضايا العادلة، ولم تشغله أزمة عن أخرى، بل مضى بعزم راسخ ليكون صوت الأمة ودرعها في مواجهة التحديات.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من عشيرة الذيب/بني صخر، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

من جهتهم، قال المتحدثون إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل صخرة صلبة في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ظلّت على الدوام حاضرة في وجدان جلالته وفي أولويات تحركاته السياسية والإنسانية. وأكدوا أن العالم كله يشهد لجلالته بثبات الموقف وجرأة الكلمة، سواء في الدفاع عن القدس ومقدساتها، أو في نصرة الأشقاء في غزة في أصعب الظروف.

وأضافوا أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية، وسيبقون الجنود الأوفياء لمواقف جلالة الملك، يفتدون الأردن بالمهج والأرواح، ويترجمون ولاءهم بالفعل والعمل في كل الميادين، مشددين على أن الالتفاف حول القيادة هو عنوان قوة الأردن ومنعته في مواجهة التحديات.