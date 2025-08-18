العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث
وقال العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني جسّد بحكمته وشجاعته الموقف الأردني الأصيل، فكان حاضراً دوماً في المحافل الدولية مدافعاً عن الحق ومناصراً للقضايا العادلة، ولم تشغله أزمة عن أخرى، بل مضى بعزم راسخ ليكون صوت الأمة ودرعها في مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من عشيرة الذيب/بني صخر، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
من جهتهم، قال المتحدثون إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل صخرة صلبة في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ظلّت على الدوام حاضرة في وجدان جلالته وفي أولويات تحركاته السياسية والإنسانية. وأكدوا أن العالم كله يشهد لجلالته بثبات الموقف وجرأة الكلمة، سواء في الدفاع عن القدس ومقدساتها، أو في نصرة الأشقاء في غزة في أصعب الظروف.
وأضافوا أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية، وسيبقون الجنود الأوفياء لمواقف جلالة الملك، يفتدون الأردن بالمهج والأرواح، ويترجمون ولاءهم بالفعل والعمل في كل الميادين، مشددين على أن الالتفاف حول القيادة هو عنوان قوة الأردن ومنعته في مواجهة التحديات.
