  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تهنئة للمهندسة حنين سعيد بمناسبة ترقيتها إلى رئيس قسم الهيدروجين الأخضر

تهنئة للمهندسة حنين سعيد بمناسبة ترقيتها إلى رئيس قسم الهيدروجين الأخضر

2025-08-18 07:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم حمزة الطراونة والحاج أحمد نظمي سعيد والعائلة بأحر التهاني والتبريكات إلى إبنتهم المهندسة حنين بمناسبة ترقيتها إلى منصب رئيس قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ونسأل الله لها دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتها المهنية.

MENAFN18082025000208011052ID1109941537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث