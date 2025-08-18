تهنئة للمهندسة حنين سعيد بمناسبة ترقيتها إلى رئيس قسم الهيدروجين الأخضر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تهنئة للمهندسة حنين سعيد بمناسبة ترقيتها إلى رئيس قسم الهيدروجين الأخضر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم حمزة الطراونة والحاج أحمد نظمي سعيد والعائلة بأحر التهاني والتبريكات إلى إبنتهم المهندسة حنين بمناسبة ترقيتها إلى منصب رئيس قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ونسأل الله لها دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتها المهنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
مجلس الأمن الدولي يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان
جولة جديدة لبرّاك على خط "سحب السلاح" في لبنان
إيران تتحسّب لتجدد الحرب مع إسرائيل "في أي لحظة"
مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي
علاج ثوري جيني لمرض السكري